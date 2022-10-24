Большинство украинцев не верят, что РФ использует ядерное оружие – опрос

65% украинцев не верят, что Россия может применить против Украины ядерное оружие, с апреля уверенность в этом возросла.

Источник: результаты опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного 8-9 октября

Детали: В начале октября 47% украинцев считали, что РФ скорее не будет использовать ядерное оружие. Еще 18% думали, что страна-агрессор однозначно не пойдет на это.

2% респондентов заявили, что Россия однозначно нанесет ядерный удар, 24% также считали, что скорее пойдет на это. В возможность ядерного удара по странам НАТО не верят 84% опрошенных.

С апреля уверенность украинцев в том, что РФ не нанесет ядерного удара по Украине, возросла на 13%.

Опрос проводился 8-9 октября методом телефонного опроса проводился среди украинцев в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь.

Выборочная совокупность: 1000 респондентов. На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.