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Большинство украинцев не верят, что РФ использует ядерное оружие – опрос

"Украинская правда"Понедельник, 24 октября 2022, 15:47
Большинство украинцев не верят, что РФ использует ядерное оружие – опрос
Межконтинентальная баллистическая ракета PC-24, фото Reuters

65% украинцев не верят, что Россия может применить против Украины ядерное оружие, с апреля уверенность в этом возросла.

Источник: результаты опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного 8-9 октября 

Детали: В начале октября 47% украинцев считали, что РФ скорее не будет использовать ядерное оружие. Еще 18% думали, что страна-агрессор однозначно не пойдет на это. 

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2% респондентов заявили, что Россия однозначно нанесет ядерный удар, 24% также считали, что скорее пойдет на это. В возможность ядерного удара по странам НАТО не верят 84% опрошенных.

С апреля уверенность украинцев в том, что РФ не нанесет ядерного удара по Украине, возросла на 13%.

 

Опрос проводился 8-9 октября методом телефонного опроса проводился среди украинцев в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. 

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Выборочная совокупность: 1000 респондентов. На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%. 

Темы: опросядерное оружиевойнаРосcия
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