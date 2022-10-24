РосЗМІ: В Росії могли мобілізувати уже майже пів мільйона осіб

В Росії після 21 вересня, коли було оголошено так звану "часткову мобілізацію", могли мобілізувати майже пів мільйона осіб.

Джерело: російське видання "Медиазона"

Деталі: Видання спробувало розрахувати кількість мобілізованих через кількість весіль, яка різко зросла після оголошення мобілізації. Людина, що отримала повістку в РФ, має змогу одружитися, не чекаючи місяць, як це було зазвичай.

Дослівно: "Наші підрахунки показують, що в 75 регіонах Росії на початок жовтня мобілізували щонайменше 431 тисячу осіб віком від 18 до 49 років. По всій країні це число може бути ще вищим - 492 тисячі. Найвища частка мобілізованих на сході країни, найнижча - у Москві".

Деталі: Видання наводить приклад Бурятії, де з 1 по 21 вересня реєстрували 83 весілля, а після оголошення мобілізації 662. Так були зібрані дані із 75 регіонів РФ, які свідчать що в них було проведено 31 тисячу весіль мобілізованих.

Журналісти вирахували відсоток мобілізації через співставлення 31 тисячі мобілізованих, які влаштували весілля, і 2 млн чоловіків, які згідно перепису 2021 року, живуть незареєстрованим шлюбним союзом, тобто неодружені офіційно. Цей показник склав 1,56%. Таким чином "випливає, що до середини жовтня в цих регіонах мобілізували щонайменше 431 000 осіб".

Дослівно: "Для кожного з 75 регіонів з відомими даними про весілля ми підрахували свій відсоток мобілізації - і співвіднесли його з даними про кількість чоловіків від 18 до 49 років. З наших підрахунків випливає, що до середини жовтня в цих регіонах мобілізували щонайменше 431 000 осіб.

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Щоб оцінити кількість мобілізованих у регіонах без даних, ми взяли середній відсоток мобілізації в 1,56%. У цьому випадку виходить, що по всій Росії до середини жовтня мобілізували 492 000 осіб".

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