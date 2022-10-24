РосСМИ: В России могли мобилизовать уже почти полмиллиона человек

В России после 21 сентября, когда была объявлена так называемая "частичная мобилизация", могли мобилизовать почти полмиллиона человек.

Источник: российское издание "Медиазона"

Детали: Издание попыталось рассчитать количество мобилизованных через количество свадеб, которое резко возросло после объявления мобилизации. Человек, получивший повестку в РФ, имеет возможность жениться и не ждать месяц, как это было обычно.

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Дословно: "Наши подсчеты показывают, что в 75 регионах России на начало октября мобилизовали по меньшей мере 431 тысячу человек в возрасте от 18 до 49 лет. По всей стране это число может быть еще выше - 492 тысячи. Самая высокая доля мобилизованных на востоке страны, самая низкая - в Москве".

Детали: Издание приводит пример Бурятии, где с 1 по 21 сентября регистрировали 83 свадьбы, а после объявления мобилизации 662. Так были собраны данные из 75 регионов РФ, которые свидетельствуют, что в них было проведено 31 тысячу свадеб мобилизованных.

Журналисты вычислили процент мобилизации через сопоставление 31 тысячи мобилизованных, которые устроили свадьбу, и 2 млн мужчин, которые согласно переписи 2021 года, живут незарегистрированным брачным союзом. Этот показатель составил 1,56%. Таким образом "следует, что к середине октября в этих регионах мобилизовали по меньшей мере 431 000 человек".

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Дословно: "Для каждого из 75 регионов с известными данными о свадьбах мы подсчитали свой процент мобилизации — и соотнесли его с данными о количестве мужчин от 18 до 49 лет. Из наших подсчетов следует, что к середине октября в этих регионах мобилизовали не меньше 431 000 человек.

Чтобы оценить число мобилизованных в регионах без данных, мы взяли средний процент мобилизации в 1,56%. В этом случае получается, что по всей России к середине октября мобилизовали 492 000 человек".

Предыстория: