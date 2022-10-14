Путін обіцяє завершення мобілізації в РФ найближчим часом
Президент Росії Володимир Путін заявив, що часткова мобілізація в Російській Федерації завершиться до кінця жовтня: з 21 вересня вже мобілізували нібито 222 тисячі росіян.
Джерело: Володимир Путін на пресконференції в Астані (Казахстан) 14 жовтня
Пряма мова: "Зараз у військах-формувальниках 222 тисячі людей мобілізовано із 300 тисяч. Думаю, що протягом двох тижнів всі мобілізаційні заходи будуть завершені".
Деталі: При цьому президент Росії заявив, що Міноборони спочатку передбачало нібито меншу цифру – не 300 тисяч осіб – зібрати шляхом "часткової мобілізації".
За словами Путіна, часткова мобілізація в РФ завершується, а загальна мобілізація не планується.
"Нічого додатково не планується. Жодних пропозицій від Міноборони з цього приводу не надходило, і в найближчому майбутньому я щось не бачу необхідності", – заявив він.
Путін також заявив, що "бєстолковщина" з мобілізацією пов'язана зі старими формами обліку. Інформаційна база вже оновлюється, сказав він.
Передісторія:
- 21 вересня, на тлі успішного українського контрнаступу в Харківській області й в очікуванні анексії 4 інших областей України Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію в РФ. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що буде мобілізовано 300 тисяч резервістів.
- Російські журналісти дізналися, що в рамках мобілізації в Росії збираються призвати в армію 1,2 мільйона осіб, а не 300 тисяч.
- 4 жовтня Сергій Шойгу заявив, що понад 200 тисяч осіб прибули до Збройних сил РФ у рамках часткової мобілізації.
- 28 вересня стало відомо, що перші мобілізовані вже потрапили на фронт в Україні.
- 13 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що мобілізовані росіяни створюють відчутний тиск на українських бійців, хоча новачки погано навчені й використовуються владою РФ як "гарматне м’ясо".
- За даними "Медузи", Володимир Путін хоче домовитися з Україною про режим "припинення вогню", але лише для того, щоб підготуватися до нового наступу у лютому-березні 2023 року.
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