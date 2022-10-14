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Путін обіцяє завершення мобілізації в РФ найближчим часом

Олена РощінаП'ятниця, 14 жовтня 2022, 16:01
Мобілізація в Росії триває, фото "РИА Новости"

Президент Росії Володимир Путін заявив, що часткова мобілізація в Російській Федерації завершиться до кінця жовтня: з 21 вересня вже мобілізували нібито 222 тисячі росіян.

Джерело: Володимир Путін на пресконференції в Астані (Казахстан) 14 жовтня

Пряма мова: "Зараз у військах-формувальниках 222 тисячі людей мобілізовано із 300 тисяч. Думаю, що протягом двох тижнів всі мобілізаційні заходи будуть завершені".

Деталі: При цьому президент Росії заявив, що Міноборони спочатку передбачало нібито меншу цифру – не 300 тисяч осіб – зібрати шляхом "часткової мобілізації".

За словами Путіна, часткова мобілізація в РФ завершується, а загальна мобілізація не планується.

"Нічого додатково не планується. Жодних пропозицій від Міноборони з цього приводу не надходило, і в найближчому майбутньому я щось не бачу необхідності", – заявив він.

Путін також заявив, що "бєстолковщина" з мобілізацією пов'язана зі старими формами обліку. Інформаційна база вже оновлюється, сказав він.

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Теми: ПутінРосіямобілізаціявійна
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