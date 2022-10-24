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Росія може отримати від Ірану новий вид дронів – Повітряні сили

Валентина РоманенкоПонеділок, 24 жовтня 2022, 22:36
Іранський баражуючих боєприпас “Meraj-521". Фото: tasnimnews

Повітряні сили прогнозують, що РФ отримає від Ірану новий вид дронів-камікадзе  - "Meraj-521".

Джерело: речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі Youtube-каналу "Фабрика новин"

Пряма мова: "Ризик є. Тут навіть мови нема, і вони їх отримають. Тому що літаки стабільно курсують зараз уже з Тегерану в Москву… Питання лише, яка кількість тих дронів є в Ірану, які вони готові віддати Москві чи тих самих балістичних ракет.

Деталі: На думку Ігната, ці дрони не зроблять якогось перелому, але вони будуть методично, поетапно створювати ЗСУ проблеми. І їх потрібно знищувати.

За словами речника ПС, крім висловлення стурбованості західному світу потрібно давати Україні озброєння, ППО, якими Україна зможе ефективно збивати ці повітряні цілі ворога.

Що передувало: В Ірані показали новий малогабаритний дрон-камікадзе, який отримав назву "Meraj-521". Баражуючий боєприпас продемонстрували під час навчань Корпусу вартових Ісламської революції.

Як повідомляв сайт "Мілітарний", заявлено, що дальність дії "Meraj-521" – 5 кілометрів, та що  він може нести три типи бойових частин вагою від 0.5 до 1 кілограма.

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Теми: Повітряні сили ЗСУвійнаІран
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