Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росія може отримати від Ірану новий вид дронів – Повітряні сили

Валентина РоманенкоПонеділок, 24 жовтня 2022, 22:36
Росія може отримати від Ірану новий вид дронів – Повітряні сили
Іранський баражуючих боєприпас “Meraj-521". Фото: tasnimnews

Повітряні сили прогнозують, що РФ отримає від Ірану новий вид дронів-камікадзе  - "Meraj-521".

Джерело: речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі Youtube-каналу "Фабрика новин"

Пряма мова: "Ризик є. Тут навіть мови нема, і вони їх отримають. Тому що літаки стабільно курсують зараз уже з Тегерану в Москву… Питання лише, яка кількість тих дронів є в Ірану, які вони готові віддати Москві чи тих самих балістичних ракет.

Реклама:

Деталі: На думку Ігната, ці дрони не зроблять якогось перелому, але вони будуть методично, поетапно створювати ЗСУ проблеми. І їх потрібно знищувати.

За словами речника ПС, крім висловлення стурбованості західному світу потрібно давати Україні озброєння, ППО, якими Україна зможе ефективно збивати ці повітряні цілі ворога.

Що передувало: В Ірані показали новий малогабаритний дрон-камікадзе, який отримав назву "Meraj-521". Баражуючий боєприпас продемонстрували під час навчань Корпусу вартових Ісламської революції.

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомляв сайт "Мілітарний", заявлено, що дальність дії "Meraj-521" – 5 кілометрів, та що  він може нести три типи бойових частин вагою від 0.5 до 1 кілограма.

Теми: Повітряні сили ЗСУвійнаІран
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

Усі новини...
Повітряні сили ЗСУ
У Києві прощаються із льотчиком "Джусом"
Загиблим на Житомирщині пілотам присвоєно військові звання
У Києві попрощаються із загиблим легендарним пілотом "Джусом"
Останні новини
20:35
Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована
20:26
Син Медведєва, пропагандисти і військові: хто потрапив під нові санкції ЄС
20:20
Коли варто пити пробіотики після антибіотиків: розповіли в МОЗ
20:15
Чеська компанія прийняла умови "Укрзалізниці" і готова до запуску поїздів Прага-Чоп
20:00
На фронті за добу відбулось 92 зіткнення, найбільше на Авдіївському напрямку – Генштаб
19:56
У МОЗ назвали інфекції, які вже майже не реагують на антибіотики
19:48
Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня
19:23
Чеська компанія прийняла умови "Укрзалізниці" і готова до запуску поїздів Прага-Чоп
19:19
В ГУР назвали "резонансною подією" виявлення прослушки у Залужного  
19:14
Папа Римський дозволив благословляти одностатеві пари, але не вінчати їх
Усі новини...
Реклама: