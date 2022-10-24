Россия может получить от Ирана новый вид дронов – Воздушные силы

Воздушные силы прогнозируют, что РФ получит от Ирана новый вид дронов-камикадзе - "Meraj-521".

Источник: спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире Youtube-канала "Фабрика новостей"

Прямая речь: "Риск есть. Здесь даже речи нет, и они их получат. Потому что самолеты стабильно курсируют сейчас уже из Тегерана в Москву... Вопрос только, какое количество этих дронов есть у Ирана, которые они готовы отдать Москве, или тех же баллистических ракет.

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Детали: По мнению Игната, эти дроны не сделают какого-то перелома, но они будут методично, поэтапно создавать ВСУ проблемы. И их нужно уничтожать.

По словам спикера ВС, кроме выражения обеспокоенности западному миру нужно давать Украине вооружение, ПВО, которыми Украина сможет эффективно сбивать эти воздушные цели врага.

Что предшествовало: В Иране показали новый малогабаритный дрон-камикадзе, который получил название "Meraj-521". Баражущий боеприпас продемонстрировали во время учений Корпуса стражей Исламской революции.

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Как сообщал сайт "Милитарный", заявлено, что дальность действия "Meraj-521" - 5 километров, и что он может нести три типа боевых частей весом от 0.5 до 1 килограмма.