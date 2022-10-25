Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЗСУ знищили російський ЗРК "Оса" — дані Командування

"Українська правда"Вівторок, 25 жовтня 2022, 02:54

ЗСУ на півдні  знищили ворожий зенітно-ракетний комплекс "Оса".

Джерело: ОК "Південь"

Деталі: Решта втрат   противника: 40 росіян, три танки, шість одиниць авто-бронетехніки та три склади з боєприпасами в Бериславському та Каховському районах.

Реклама:

Суттєво пошкоджено шість ворожих танків, символічно затрофеєно танк "Урал".

Також приземлений "Shahed-131".

Ракетно-артилерійськими підрозділами виконало 246 вогневих завдань.

ВІДЕО ДНЯ

Наша авіація відпрацбвала п’ять атак по позиціях ворожої ППО, по опорному пункту та скупченню ворога, його озброєння та техніки.

Нагадаємо: 24 жовтня ЗСУ збили три  російські  Ка-52.

Теми: війнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

Усі новини...
війна
На Херсонщині загинув тракторист: підірвався на російській міні
Мінреінтеграції оголосило примусову евакуацію дітей з 5 населених пунктів на Запоріжжі
Поліція візьметься за полтавського фітнес-тренера, який плюнув у ветерана війни
Останні новини
20:35
Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована
20:26
Син Медведєва, пропагандисти і військові: хто потрапив під нові санкції ЄС
20:20
Коли варто пити пробіотики після антибіотиків: розповіли в МОЗ
20:15
Чеська компанія прийняла умови "Укрзалізниці" і готова до запуску поїздів Прага-Чоп
20:00
На фронті за добу відбулось 92 зіткнення, найбільше на Авдіївському напрямку – Генштаб
19:56
У МОЗ назвали інфекції, які вже майже не реагують на антибіотики
19:48
Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня
19:23
Чеська компанія прийняла умови "Укрзалізниці" і готова до запуску поїздів Прага-Чоп
19:19
В ГУР назвали "резонансною подією" виявлення прослушки у Залужного  
19:14
Папа Римський дозволив благословляти одностатеві пари, але не вінчати їх
Усі новини...
Реклама: