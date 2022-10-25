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ЗСУ знищили російський ЗРК "Оса" — дані Командування

"Українська правда"Вівторок, 25 жовтня 2022, 02:54

ЗСУ на півдні  знищили ворожий зенітно-ракетний комплекс "Оса".

Джерело: ОК "Південь"

Деталі: Решта втрат   противника: 40 росіян, три танки, шість одиниць авто-бронетехніки та три склади з боєприпасами в Бериславському та Каховському районах.

Суттєво пошкоджено шість ворожих танків, символічно затрофеєно танк "Урал".

Також приземлений "Shahed-131".

Ракетно-артилерійськими підрозділами виконало 246 вогневих завдань.

Наша авіація відпрацбвала п’ять атак по позиціях ворожої ППО, по опорному пункту та скупченню ворога, його озброєння та техніки.

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Нагадаємо: 24 жовтня ЗСУ збили три  російські  Ка-52.

Теми: війнаРосія
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