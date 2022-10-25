ЗСУ знищили російський ЗРК "Оса" — дані Командування

ЗСУ на півдні знищили ворожий зенітно-ракетний комплекс "Оса".

Джерело: ОК "Південь"

Деталі: Решта втрат противника: 40 росіян, три танки, шість одиниць авто-бронетехніки та три склади з боєприпасами в Бериславському та Каховському районах.

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Суттєво пошкоджено шість ворожих танків, символічно затрофеєно танк "Урал".

Також приземлений "Shahed-131".

Ракетно-артилерійськими підрозділами виконало 246 вогневих завдань.

ВІДЕО ДНЯ

Наша авіація відпрацбвала п’ять атак по позиціях ворожої ППО, по опорному пункту та скупченню ворога, його озброєння та техніки.

Нагадаємо: 24 жовтня ЗСУ збили три російські Ка-52.