ЗСУ знищили російський ЗРК "Оса" — дані Командування
Вівторок, 25 жовтня 2022, 02:54
ЗСУ на півдні знищили ворожий зенітно-ракетний комплекс "Оса".
Джерело: ОК "Південь"
Деталі: Решта втрат противника: 40 росіян, три танки, шість одиниць авто-бронетехніки та три склади з боєприпасами в Бериславському та Каховському районах.
Суттєво пошкоджено шість ворожих танків, символічно затрофеєно танк "Урал".
Також приземлений "Shahed-131".
Ракетно-артилерійськими підрозділами виконало 246 вогневих завдань.
Наша авіація відпрацбвала п’ять атак по позиціях ворожої ППО, по опорному пункту та скупченню ворога, його озброєння та техніки.
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Нагадаємо: 24 жовтня ЗСУ збили три російські Ка-52.