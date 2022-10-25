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ВСУ уничтожили российский ЗРК "Оса" — данные Командования

"Украинская правда"Вторник, 25 октября 2022, 02:54

ВСУ на юге уничтожили вражеский зенитно-ракетный комплекс "Оса".

Источник: ОК "Юг"

Детали: Остальные потери противника: 40 россиян, три танка, шесть единиц авто-бронетехники и три склада с боеприпасами в Бериславском и Каховском районах.

Существенно повреждены шесть вражеских танков, символически затрофейен танк "Урал".

Также приземлен "Shahed-131".

Ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнило 246 огневых задач.

Наша авиация отработала пять атак по позициям вражеской ПВО, по опорному пункту и скоплению врага, его вооружения и техники.

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Напомним: 24 октября ВСУ сбили три российских Ка-52.

Темы: войнаРосcия
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