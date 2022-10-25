У Мелітополі прогримів вибух біля "офісу ФСБ", а вночі лунали вибухи біля залізничного мосту

У селі Світлодолинське Мелітопольського району вночі пролунало близько семи вибухів, а вранці пролунав потужний вибух у самому окупованому Мелітополі – біля будівлі телекомпанії.

Джерело: міський голова Мелітополя Іван Федоров, ТАСС, РИА Новости

Пряма мова Федорова: "Окупантам знову неспокійно на Мелітопольщині. Минула ніч була гарячою для них у селі Світлодолинське Мелітопольського району. Місцеві жителі нарахували біля 7 потужних вибухів. Спостерігався дим з боку залізничного мосту. Маємо надію, що у загарбників мінус один шлях для транспортування техніки".

Деталі: При цьому окупаційна адміністрація заявила, що в Мелітополі у вівторок вранці стався потужний вибух.

Машина вибухнула біля будівлі запорізької телекомпанії у Мелітополі, повідомило джерело РИА Новости.

Колаборант Володимир Рогов заявив російським журналістам, що біля будівлі запорізької обласної телекомпанії "ЗаТВ" у Мелітополі вибухнув саморобний пристрій. Він назвав це "терактом".

За твердженням окупантів, під час вибуху біля будівлі запорізької телекомпанії постраждали 5 осіб: співробітники холдингу "ЗаМедіа" та інші мирні жителі.

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Водночас, законний мер Мелітополя Федоров повідомив, що вибух стався біля відділення російської ФСБ, яке розміщується в будівлі мелітопольського гауляйтера Євгена Балицького.

За його інформацією, біля приміщення, в якому ведеться ретрансляція росЗМІ, вибухнуло авто.

Потужність вибуху в Мелітополі окупанти оцінюють попередньо в 1,5-2 кг у тротиловому еквіваленті.