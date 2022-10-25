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В Мелитополе прогремел взрыв возле "офиса ФСБ", а ночью раздавались взрывы возле ж/д моста

Елена РощинаВторник, 25 октября 2022, 08:49
В Мелитополе прогремел взрыв возле офиса ФСБ, а ночью раздавались взрывы возле ж/д моста
Взрыв возле телекомпании в Мелитополе, скриншот из видео РИА Новости

В селе Светлодолинское Мелитопольского района ночью прозвучало около семи взрывов, а утром прогремел мощный взрыв в самом оккупированном Мелитополе – возле здания телекомпании.

Источник: городской глава Мелитополя Иван Федоров, ТАССРИА Новости

Прямая речь Федорова: "Оккупантам снова неспокойно на Мелитопольщине. Прошлая ночь была горячей для них в селе Светлодолинское Мелитопольского района. Местные жители насчитали около 7 мощных взрывов. Наблюдался дым со стороны железнодорожного моста. Надеемся, что у захватчиков минус один путь для транспортировки техники".

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Детали: При этом оккупационная администрация заявила, в Мелитополе во вторник утром произошел мощный взрыв.

Машина взорвалась возле здания запорожской телекомпании в Мелитополе, сообщил источник РИА Новости.

Коллаборант Владимир Рогов заявил российским журналистам, что возле здания запорожской областной телекомпании "ЗаТВ" в Мелитополе взорвалось самодельное устройство. Он назвал это "терактом". 

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По утверждению оккупантов, при взрыве у здания запорожской телекомпании пострадали 5 человек: сотрудники холдинга "ЗаМедиа" и другие мирные жители.

В то же время, законный мэр Мелитополя Федоров сообщил, что взрыв произошел возле отделения российской ФСБ, которое размещается в здании мелитопольского гауляйтера Евгения Балицкого.

По его информации, возле помещения, в котором ведется ретрансляция росСМИ, взорвалось авто.

Мощность взрыва в Мелитополе оккупанты оценивают предварительно в 1,5-2 кг в тротиловом эквиваленте.

УП, дополнено
Темы: МелитопольЗапорожская областьвойна
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