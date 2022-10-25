Британська розвідка: РФ не має переваги в повітрі і все частіше ризикує вертольотами на полі бою

Британська розвідка стверджує, що РФ все частіше вдається до високоризикованих вертолітних місій для безпосередньої підтримки військ у бою.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії.

Так, британська розвідка наводить дані про втрати Росії серед вертольотів Ка-52. За її даними, моменту вторгнення в Україну було зафіксовано щонайменше 23 підтверджені втрати російських ударних вертольотів Ка-52 "Алігатор". Це становить понад 25% діючого парку російських ВПС, який налічує 90 Ка-52, і майже половину загальних втрат російських вертольотів в Україні, кажуть у Міноборони Британії.

Російські ударні вертольоти, ймовірно, особливо постраждали від українських переносних зенітно-ракетних комплексів, оскільки часто працюють в умовах меншого прикриття з боку бойових літаків, ніж це передбачено російською військовою доктриною.

"Росія все ще не в змозі підтримувати достатню перевагу в повітрі для того, щоб надійно здійснювати ефективну авіаційну підтримку поблизу лінії фронту, а її артилерійські боєприпаси закінчуються" - йдеться в огляді.

"Російське командування, ймовірно, все частіше вдається до виконання високоризикованих бойових вертолітних місій як одного з небагатьох доступних варіантів забезпечення безпосередньої підтримки військ у бою" - стверджує британська розвідка.

Нагадаємо, 24 жовтня українські протиповітряні сили збили три вертольоти Ка-52.