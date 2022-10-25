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Британская разведка: РФ не имеет преимущества в воздухе и все чаще рискует вертолетами на поле боя

"Европейская правда"Вторник, 25 октября 2022, 09:26

Британская разведка утверждает, что РФ все чаще прибегает к высокорискованным вертолетным миссиям для непосредственной поддержки войск в бою.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании.

Так, британская разведка приводит данные о потерях России среди вертолетов Ка-52. По ее данным, с момента вторжения в Украину было зафиксировано не менее 23 подтвержденных потерь российских ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор". Это составляет более 25% действующего парка российских ВВС, который насчитывает 90 Ка-52, и почти половину общих потерь российских вертолетов в Украине, говорят в Минобороны Великобритании.

Российские ударные вертолеты, вероятно, особенно пострадали от украинских переносных зенитно-ракетных комплексов, поскольку часто работают в условиях меньшего прикрытия со стороны боевых самолетов, чем это предусмотрено российской военной доктриной.

"Россия все еще не в состоянии поддерживать достаточное преимущество в воздухе для того, чтобы надежно осуществлять эффективную авиационную поддержку вблизи линии фронта, а ее артиллерийские боеприпасы заканчиваются" - говорится в обзоре.

"Российское командование, вероятно, все чаще прибегает к выполнению высокорискованных боевых вертолетных миссий как одного из немногих доступных вариантов обеспечения непосредственной поддержки войск в бою", - утверждает британская разведка.

Напомним, 24 октября украинские противовоздушные силы сбили три вертолета Ка-52.

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Темы: войнаРосcияавиаразведка
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