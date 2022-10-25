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"Армія дронів": для ЗСУ закуплять 11 потужних безпілотників PUMA-LE

Валентина РоманенкоВівторок, 25 жовтня 2022, 10:41
Армія дронів: для ЗСУ закуплять 11 потужних безпілотників PUMA-LE
Фото: avinc.com

Міністерство цифрової трансформації закупить 11 комплексів безпілотників PUMA-LE для Збройних сил України в рамках ініціативи "Армія дронів".

Джерело: віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram

Пряма мова: "Купуємо для ЗСУ 11 потужних комплексів безпілотників PUMA-LE. Їх вартість понад 540 млн грн.

Дрони оснащені звичайною та тепловізійною камерою з 6-кратним зумом. Це дозволяє виявляти противника вдень, вночі та за будь-якої погоди.

Завдяки антенам безпілотники долають відстань до 60 км. Така дистанція допоможе захисникам пробиратися в тил ворога. Дрони перебувають у польоті близько 6 годин і підіймаються на висоту до 3 кілометрів. Це робить їх непомітними для окупантів".

Деталі: Федоров зазначив, що PUMA-LE є  на озброєнні у 18 країнах світу: США, Великобританія, Німеччина, Франція тощо. Тепер такими "пташками" поповниться і український фронт.

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Віцепрем'єр подякував українцям, які донатять на "Армію дронів" через фандрейзингову платформу UNITED24.

Теми: війнаМінцифри
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