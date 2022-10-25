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"Армия дронов": для ВСУ закупят 11 мощных беспилотников PUMA-LE

Валентина РоманенкоВторник, 25 октября 2022, 10:41
Армия дронов: для ВСУ закупят 11 мощных беспилотников PUMA-LE
Фото: avinc.com

Министерство цифровой трансформации закупит 11 комплексов беспилотников PUMA-LE для Вооруженных сил Украины в рамках инициативы "Армия дронов".

Источник: вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram

Прямая речь: "Покупаем для ВСУ 11 мощных комплексов беспилотников PUMA-LE. Их стоимость более 540 млн грн.

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Дроны оснащены обычной и тепловизионной камерой с 6-кратным зумом. Это позволяет выявлять противника днем, ночью и при любой погоде.

Благодаря антеннам беспилотники преодолевают расстояние до 60 км. Такая дистанция поможет защитникам пробираться в тыл врага. Дроны находятся в полете около 6 часов и поднимаются на высоту до 3 километров. Это делает их незаметными для оккупантов".

Детали: Федоров отметил, что PUMA-LE находятся на вооружении в 18 странах мира: США, Великобритания, Германия, Франция и др. Теперь такими "птичками" пополнится и украинский фронт.

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Вице-премьер поблагодарил украинцев, которые донатят на "Армию дронов" через фандрейзинговую платформу UNITED24.

Темы: войнаМинцифры
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