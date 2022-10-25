СБУ схопила в Миколаєві "блогерів", які розганяли пропаганду РФ та зливали місця дислокації ЗСУ

Служба безпеки затримала в Миколаєві 2 агентів російських спецслужб, які займались прихованою підготовкою замовних сюжетів для кремлівських інформресурсів та зливали дані про місця дислокації ЗСУ.

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "У своїх матеріалах (затримані) закликали до захоплення південного регіону та фізичної ліквідації керівництва обласної військової адміністрації".

Деталі: Ворожими поплічниками виявились двоє місцевих жителів, які після початку повномасштабного вторгнення були завербовані російськими спецслужбами.

Затримані видавали себе за "блогерів", які нібито інформують громадян про внутрішню обстановку на Миколаївщині.

"Зв’язковими" затриманих були представники російського пропагандистського інформагентства "РИА Новости". Саме вони визначали тематику пропагандистських матеріалів, а також терміни їх підготовки і передачі до Москви.

Також зловмисники збирали розвіддані про місця тимчасової дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ у прифронтових районах, за що отримували фінансову винагороду.

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Крім того, вони "зливали" через анонімні Телеграм-канали агресорам відомості про наслідки регулярних ракетно-артилерійських обстрілів обласного центру.

Триває досудове розслідування для притягнення до відповідальності всіх винних осіб.

Що було раніше: 24 жовтня контррозвідка СБУ затримала у Рівному пособника спецслужб Росії – він передавав окупантам інформацію про місця дислокації та переміщення підрозділів Сил оборони в області та наводив ворожі ракети по місту.