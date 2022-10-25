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СБУ схватила в Николаеве "блогеров", которые разгоняли пропаганду РФ и сливали места дислокации ВСУ

Станислав ПогориловВторник, 25 октября 2022, 10:54
СБУ схватила в Николаеве блогеров, которые разгоняли пропаганду РФ и сливали места дислокации ВСУ
Фото: пресс-служба СБУ

Служба безопасности задержала в Николаеве 2 агентов российских спецслужб, которые занимались скрытой подготовкой заказных сюжетов для кремлевских информресурсов и сливали данные о местах дислокации ВСУ.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "В своих материалах (задержанные) призывали к захвату южного региона и физической ликвидации руководства областной военной администрации".

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Детали:  Вражескими приспешниками оказались двое местных жителей, которые после начала полномасштабного вторжения были завербованы российскими спецслужбами.

Задержанные выдавали себя за "блогеров", которые якобы информируют граждан о внутренней обстановке на Николаевщине.

"Связными" задержанных были представители российского пропагандистского информагентства "РИА Новости". Именно они определяли тематику пропагандистских материалов, а также сроки их подготовки и передачи в Москву.

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Также злоумышленники собирали разведданные о местах временной дислокации и перемещения подразделений ВСУ в прифронтовых районах, за что получали финансовое вознаграждение.

Кроме того, они "сливали" через анонимные Телеграмм-каналы агрессорам сведения о последствиях регулярных ракетно-артиллерийских обстрелов областного центра.

Продолжается досудебное расследование для привлечения к ответственности всех виновных лиц.

Что предшествовало: 24 октября контрразведка СБУ задержала в Ровно пособника спецслужб России – он передавал оккупантам информацию о местах дислокации и перемещении подразделений Сил обороны в области и наводил вражеские ракеты по городу.

Темы: НиколаеввойнаУкраинаРосcия
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