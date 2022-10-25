Україна повернула тіла ще 25 загиблих військових
Вівторок, 25 жовтня 2022, 11:50
Україна повернула тіла ще 25 полеглих захисників.
Джерело: пресслужба Мінреінтеграції
Дослівно: "Відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих військових. Україна повернула ще 25 своїх героїв".
Деталі: У Мінреінтеграції зазначили, що операція проводилась за співпраці Уповноваженого зі зниклих безвісти Олега Котенка та низки силових структур України.
Що цьому передувало: У серпні Котенко повідомив, що до України вже повернули тіла 522 захисників, які були у списках зниклих безвісти.
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