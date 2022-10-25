Украина вернула тела еще 25 погибших военных
Вторник, 25 октября 2022, 11:50
Украина вернула тела еще 25 павших защитников.
Источник: пресс-служба Минреинтеграции
Дословно: "Состоялась очередная операция по передаче тел погибших военных. Украина вернула еще 25 своих героев".
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Детали: В Минреинтеграции отметили, что операция проводилась при сотрудничестве Уполномоченного по пропавшим без вести Олега Котенко и ряда силовых структур Украины.
Что этому предшествовало: В августе Котенко сообщил, что в Украину уже вернули тела 522 защитников, которые были в списках пропавших без вести.