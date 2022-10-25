Украина вернула тела еще 25 погибших военных

ВОЗВРАЩЕНИЕ ТЕЛ ПОГИБШИХ в июле, иллюстративное фото из МИНРЕИНТЕГРАЦИИ

Украина вернула тела еще 25 павших защитников.

Источник: пресс-служба Минреинтеграции

Дословно: "Состоялась очередная операция по передаче тел погибших военных. Украина вернула еще 25 своих героев".

Детали: В Минреинтеграции отметили, что операция проводилась при сотрудничестве Уполномоченного по пропавшим без вести Олега Котенко и ряда силовых структур Украины.

Что этому предшествовало: В августе Котенко сообщил, что в Украину уже вернули тела 522 защитников, которые были в списках пропавших без вести.