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Кадиров закликав "стирати з землі" українські міста

Валентина РоманенкоВівторок, 25 жовтня 2022, 11:59
РАМЗАН КАДИРОВ, ФОТО РИА НОВОСТИ

Глава Чечні Рамзан Кадиров звинуватив Збройні сили України в обстрілі російських регіонів і висловив невдоволення "слабкими відповідями" РФ.

Джерело: Кадиров у Telegram

Деталі: Підконтрольний Кремлю глава Чечні кілька разів повторив, що триває не спецоперація Путіна, а війна. За його словами - "між православними, мусульманами і сатаністами".

Пряма мова: "Раніше ми говорили, що ми проводимо спеціальну військову операцію на території України, але вже війна йде на нашій території... Я дуже незадоволений цим... Ми вже оголосили воєнний стан (на окупованих територіях)... Але вони (українці) не соромляться, стріляють...

Ми, по-моєму, слабо відповідаємо. Якщо прилетів снаряд у наш бік, у наш регіон - треба стерти з землі міста, щоб було видно дальній горизонт. Щоб розуміли, що не можна навіть подумати стріляти в наш бік".

Нагадаємо: Кадиров заявив, що троє його синів, наймолодшому з яких 14 років, а старшому 16 років, нібито відвідали лінію фронту в Україні.

Теми: Кадироввійна
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