Кадыров призвал "стирать с земли" украинские города

Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил Вооруженные силы Украины в обстрелах российских регионов и выразил недовольство "слабыми ответами" РФ.

Источник: Кадыров в Telegram

Детали: Подконтрольный Кремлю глава Чечни несколько раз повторил, что идет не спецоперация Путина, а война. По его словам – "между православными, мусульманами и сатанистами".

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Прямая речь: "Раньше мы говорили, что мы проводим специальную военную операцию на территории Украины, но уже война идет на нашей территории… Я очень недоволен этим… Мы уже объявили военное положение (на оккупированных территориях)… Но они (украинцы) не стесняются, стреляют…

Мы по-моему слабо отвечаем. Если прилетел снаряд в нашу сторону, в наш регион — надо стереть с земли города, чтобы было видно дальний горизонт. Чтобы понимали, что нельзя даже подумать стрелять в нашу сторону".

Напомним: Кадыров заявил, что трое его сыновей, самому младшему из которых 14 лет, а старшему 16 лет, якобы посетили линию фронта в Украине.