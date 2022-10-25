Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Кадыров призвал "стирать с земли" украинские города

Валентина РоманенкоВторник, 25 октября 2022, 11:59
Кадыров призвал стирать с земли украинские города
РАМЗАН КАДЫРОВ, ФОТО РИА НОВОСТИ

Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил Вооруженные силы Украины в обстрелах российских регионов и выразил недовольство "слабыми ответами" РФ.

Источник: Кадыров в Telegram

Детали: Подконтрольный Кремлю глава Чечни несколько раз повторил, что идет не спецоперация Путина, а война. По его словам – "между православными, мусульманами и сатанистами".

Реклама:

Прямая речь: "Раньше мы говорили, что мы проводим специальную военную операцию на территории Украины, но уже война идет на нашей территории… Я очень недоволен этим… Мы уже объявили военное положение (на оккупированных территориях)… Но они (украинцы) не стесняются, стреляют…

Мы по-моему слабо отвечаем. Если прилетел снаряд в нашу сторону, в наш регион — надо стереть с земли города, чтобы было видно дальний горизонт. Чтобы понимали, что нельзя даже подумать стрелять в нашу сторону".

Напомним: Кадыров заявил, что трое его сыновей, самому младшему из которых 14 лет, а старшему 16 лет, якобы посетили линию фронта в Украине.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Кадыроввойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

фотоВ Одессе мужчина взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Туск собирается с визитом в Киев

Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

Все новости...
Кадыров
США ввели санкции в отношении матери Кадырова и директора "Артека"
Сын Кадырова избил уроженца Украины, которому вменяют сожжение Корана
Британская разведка рассказала, как Кадыров доказывает свою лояльность Путину
Последние новости
17:24
Маск по итогам года остался самым богатым человеком в мире
17:19
Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ
17:08
В Черкасской области девушка хотела сдать экзамен по ПДД вместо сестры-близняшки
17:07
Для Ирландии 2023 год стал самым теплым в истории наблюдений
17:00
В 2023 году через Прозорро.Продажи бюджеты разных уровней заработали более 14 миллиардов
16:56
Россияне ударили по селу в Запорожской области, двое погибших - ОВА
16:41
"Вдохновились" российским сериалом: в Киеве задержали юношей, которые избили 16-летнего парня
16:40
фотоВ Одессе мужчина взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить
16:36
Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник
16:29
Польские перевозчики на КПП "Дорогуск-Ягодин" начали пропускать больше машин в Украину
Все новости...
Реклама: