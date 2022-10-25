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Пригожин раскритиковал перед Путиным военных РФ из-за поражений на фронте – WP

Татьяна ЛозовенкоВторник, 25 октября 2022, 13:32
Пригожин раскритиковал перед Путиным военных РФ из-за поражений на фронте – WP
Евгений Пригожин, фото ТАСС

Основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным раскритиковал российское военное руководство, в том числе из-за поражений в войне в Украине, сам Пригожин отрицает свой разговор с Путиным и критику в адрес военных.

Источник: The Washington Post со ссылкой на двух американских чиновников, комментарий Пригожина 

Детали: По информации источников издания, человеком из "близкого круга" Владимира Путина, который недавно выразил несогласие непосредственно президенту РФ относительно подхода к ведению войны, был Евгений Пригожин. 

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По информации американской разведки, на которую ссылается издание, Пригожин разочарован Минобороны России, также растет "напряжение" в его отношениях с министром обороны Сергеем Шойгу. В частности, он высказывал мнение, что Минобороны РФ слишком полагается на "вагнеровцев", не дает группе наемников достаточно денег и ресурсов для выполнения их миссии.

В комментарии WP глава ЧВК "Вагнера" отрицает свой недавний разговор с Путиным и критику ВС РФ:

Прямая речь: "Во-первых, я не общался лично с Владимиром Владимировичем Путиным ни в последнее время, ни в любом обозримом будущем. Я не критиковал руководство Вооруженных сил Российской Федерации во время конфликта в Украине. Поэтому я не могу ничего комментировать".

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Больше деталей: Кроме того, представители американской разведки считают, что Пригожин смонтировал недавно распространенное в соцсетях видео, на котором "вагнеровцы" жалуются на нехватку основных продуктов питания и провизии, чтобы надавить на Кремль для увеличения финансирования его группы наемников. В комментарии WP Пригожин заявил, что не видел это видео.

Как сообщает издание, то, что Пригожин осмелился критиковать российских военных перед Путиным, свидетельствует о росте его влияния тем быстрее, чем больше поражений получает Россия в войне. Это также подчеркивает шаткое положение формального руководства российского оборонного ведомства, которое попало под критику со стороны Пригожина.  

Справка: 5 октября Telegram-каналы распространили видео, на котором вооруженные мужчины в военной форме стоят на фоне пассажирского поезда РЖД (как утверждалось, в Белгородской области) и жалуются на условия содержания, отсутствие выплат и т.п. Журналисты "Радио Свобода" предположили, что видео может быть постановочным, так как один из мужчин на видео носит символику "ЧВК Вагнера".

Темы: ВагнерПутинвойнаРосcия
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