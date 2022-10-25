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Росія планує ядерні навчання "Гром" – ЗMІ

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 25 жовтня 2022, 15:27
Ракета 15А18М, ілюстративне фото з сайту militaryrussia

РФ планує провести другі за 2022 рік навчання з ядерного стримування "Гром", перші відбулись за кілька днів до повномасштабного вторгнення в Україну.

Джерело: військовий портал Defense Express

Деталі: Defense Express повідомляє, що Росія планує після завершення навчань з ядерного стримування "Стійкий полудень", які почалися 17 жовтня та триватимуть до 30 жовтня, провести навчання "Гром". 

Однак точних строків проведення "Гром-2022" поки не озвучували. Крім того, як пише військовий портал, РФ має заздалегідь попередити про них, щоб це не виглядало як ядерна атака. Це будуть другі навчання за рік, бо у 2021 році вони не проводились і були перенесені на 19 лютого.

Дослівно: "Мова йде про запуски з трьох підводних ракетоносіїв, гіперзвукових ракет, балістичних міжконтинентальних ракет наземного базування, запуски з літаків стратегічної авіації, а також випробувальний пуск РС-28 "Сармат". З огляду на перелік сил та засобів, ключовим районом випробувань стане північ РФ. 

Зазначимо, що будь-які пуски не означають використання ядерного озброєння".

Більше деталей: Defense Express зазначає, що останні ядерні випробування РФ проводила у 1990 році. Зокрема, був здійснений підземний груповий підрив 8 зарядів загальною потужністю у 70 кілотонн. З цього часу у Росії офіційно не проводили випробувань ядерних зарядів.

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Водночас РФ перевіряє готовність міжконтинентальних балістичних ракет, строки експлуатації яких вже давно перевищили всі нормативи.

Зокрема, випуск Р-36М2 "Воевода" завершився з розпадом СРСР, а їхній максимальний строк використання був оцінений до 2005 року, після чого був "продовжений" до 2020 року. Перевірка реальної готовності проходить шляхом відстрілу найстарішої ракети.

Як повідомляє військовий портал, останню ракету УР-100Н (РС-18)  випустили ще до 1985 року, а ракети "Тополь" (були на озброєнні у 80-х роках) були модернізовані до "Тополь-М" у середині 90-х. РФ має ще 18 радянських "Тополів", а 78 "Тополь-М" були виготовлені до 2011 року. Крім того, з 2009 року РФ має близько 170 одиниць нової модернізації "Тополя" під назвою "Ярс". 

Стан російських ядерних боєприпасів також викликає питання. 

Дослівно: "Тобто, якщо брати наземну компоненту, то 88 ракет були вироблені понад 30 років тому, 78 одиниць близько 20 років тому, що становить майже 50% всього арсеналу. Аналогічна ситуація, апроксимовано, стосується й балістичних ракет підводного базування".

Що цьому передувало: У вересні міністр оборони України Олексій Резніков припустив, що у ядерного арсеналу Росії міг давно спливти термін придатності – якщо "натиснути на кнопку, це може бахнути прямо там".

Теми: Росіяядерна зброяЗМІ
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