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Россия планирует ядерные учения "Гром" – СМИ

Татьяна ЛозовенкоВторник, 25 октября 2022, 15:27
Ракета 15А18М, иллюстративное фото с сайта militaryrussia

РФ планирует провести вторые за 2022 год учения по ядерному сдерживанию "Гром", первые состоялись за несколько дней до полномасштабного вторжения в Украину.

Источник: военный портал Defense Express

Детали: Defense Express сообщает, что Россия планирует после завершения учений по ядерному сдерживанию "Стойкий полдень", которые начались 17 октября и продлятся до 30 октября, провести учения "Гром". 

Однако точных сроков проведения "Гром-2022" пока не озвучивали. Кроме того, как пишет военный портал, РФ должна заранее предупредить о них, чтобы это не выглядело как ядерная атака. Это будут вторые учения за год,  так как в 2021 году они не проводились и были перенесены на 19 февраля.

Дословно: "Речь идет о запусках с трех подводных ракетоносителей, гиперзвуковых ракет, баллистических межконтинентальных ракет наземного базирования, запуски с самолетов стратегической авиации, а также испытательный пуск РС-28 "Сармат". Учитывая перечень сил и средств, ключевым районом испытаний станет север РФ. 

Отметим, что любые пуски не означают использование ядерного вооружения".

Больше деталей: Defense Express отмечает, что последние ядерные испытания РФ проводила в 1990 году. В частности, был осуществлен подземный групповой подрыв 8 зарядов общей мощностью в 70 килотонн. С этого времени Россия официально не проводила испытаний ядерных зарядов.

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В то же время РФ проверяет готовность межконтинентальных баллистических ракет, сроки эксплуатации которых уже давно превысили все нормативы.

В частности, выпуск Р-36М2 "Воевода" завершился с распадом СССР, а их максимальный срок использования был оценен до 2005 года, после чего был "продлен" до 2020 года. Проверка реальной готовности проходит путем отстрела самой старой ракеты.

Как сообщает военный портал, последнюю ракету УР-100Н (РС-18) выпустили еще до 1985 года, а ракеты "Тополь" (были на вооружении в 80-х годах) были модернизированы до "Тополь-М" в середине 90-х. РФ имеет еще 18 советских "Тополей", а 78 "Тополь-М" были изготовлены до 2011 года. Кроме того, с 2009 года РФ имеет около 170 единиц новой модернизации "Тополя" под названием "Ярс". 

Состояние российских ядерных боеприпасов также вызывает вопросы. 

Дословно: "То есть, если брать наземную компоненту, то 88 ракет были произведены более 30 лет назад, 78 единиц около 20 лет назад, что составляет почти 50% всего арсенала. Аналогичная ситуация, аппроксимировано, касается и баллистических ракет подводного базирования".

Что этому предшествовало: В сентябре министр обороны Украины Алексей Резников предположил, что у ядерного арсенала России мог давно истечь срок годности –  если "нажать на кнопку, это может бахнуть прямо там".

Темы: Росcияядерное оружиеСМИ
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