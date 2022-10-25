Велика частина Рівного без світла: аварія на підстанції
Вівторок, 25 жовтня 2022, 15:37
По обіді 25 жовтня велика частина Рівного залишилася без світла через аварію на підстанції.
Джерело: мер Рівного Олександр Третяк у Telegram
Пряма мова Третяка: "Через аварійну ситуацію на одній з підстанцій у місті, на жаль, велика частина Рівного залишилась без електропостачання. Енергетики працюють над вирішенням проблеми".
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Деталі: Міський голова додав, що через це дотримання графіків відключень та підключень залишається під питанням.
Він закликав мешканців з розумінням поставитися до ситуації і максимально зменшити споживання електрики.
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Передісторія:
- 18 жовтня президент Володимир Зеленський повідомив, що з 10 жовтня російські окупанти зруйнували 30% електростанцій України.
- Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що через вторгнення Росії в Україну 90% вітрової та близько 40-50% сонячної енергетики виведено з експлуатації.