Велика частина Рівного без світла: аварія на підстанції

По обіді 25 жовтня велика частина Рівного залишилася без світла через аварію на підстанції.

Джерело: мер Рівного Олександр Третяк у Telegram

Пряма мова Третяка: "Через аварійну ситуацію на одній з підстанцій у місті, на жаль, велика частина Рівного залишилась без електропостачання. Енергетики працюють над вирішенням проблеми".

Деталі: Міський голова додав, що через це дотримання графіків відключень та підключень залишається під питанням.

Він закликав мешканців з розумінням поставитися до ситуації і максимально зменшити споживання електрики.

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