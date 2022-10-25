Большая часть Ровно без света: авария на подстанции

После обеда 25 октября большая часть Ровно осталась без света из-за аварии на подстанции.

Источник: мэр Ровно Александр Третьяк в Telegram

Прямая речь Третьяка: "Из-за аварийной ситуации на одной из подстанций в городе, к сожалению, большая часть Ровно осталась без электроснабжения. Энергетики работают над решением проблемы".

Детали: Городской голова добавил, что из-за этого соблюдение графиков отключений и подключений остается под вопросом.

Он призвал жителей с пониманием отнестись к ситуации и максимально уменьшить потребление электричества.

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