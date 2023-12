Зеленський: росіяни зруйнували 30% електростанцій України

Президент Володимир Зеленський повідомив, що з 10 жовтня російські окупанти зруйнували 30% електростанцій України.

Джерело: Зеленський у Twitter

Пряма мова: "Ще один вид російських терористичних атак: націленість на українську енергетику та об'єкти критичної інфраструктури. З 10 жовтня було зруйновано 30% електростанцій України, що спричинило масові відключення електроенергії по всій країні. Не залишилося місця для переговорів з режимом Путіна".

Деталі: Міністр енергетики України Герман Галущенко вважає, що однією з причин російських обстрілів є те, що експорт української електроенергії до Європи "допомагає європейським країнам економити на російському газі та вугіллі".

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко в ефірі телемарафону закликав українців готуватися до можливих віялових відключень електроенергії, водопостачання чи теплопостачання.

