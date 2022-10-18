Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський: росіяни зруйнували 30% електростанцій України

Альона Мазуренко Вівторок, 18 жовтня 2022, 13:07
Зеленський: росіяни зруйнували 30% електростанцій України
фото: ОП

Президент Володимир Зеленський повідомив, що з 10 жовтня російські окупанти зруйнували 30% електростанцій України.

Джерело: Зеленський у Twitter

Пряма мова: "Ще один вид російських терористичних атак: націленість на українську енергетику та об'єкти критичної інфраструктури. З 10 жовтня було зруйновано 30% електростанцій України, що спричинило масові відключення електроенергії по всій країні. Не залишилося місця для переговорів з режимом Путіна".

Реклама:

Деталі: Міністр енергетики України Герман Галущенко вважає, що однією з причин російських обстрілів є те, що експорт української електроенергії до Європи "допомагає європейським країнам економити на російському газі та вугіллі".

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко в ефірі телемарафону закликав українців готуватися до можливих віялових відключень електроенергії, водопостачання чи теплопостачання.

Теми: ЗеленськийелектроенергіяРосіяобстріл
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

Усі новини...
Зеленський
Зеленський: Кожен посадовець повинен відчувати, яка Україна за ним
Сенатор США закликав допомогти Україні провести вибори
Зеленський: "Оборонка" даватиме більший результат, збільшуємо виробництво
Останні новини
19:48
Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня
19:23
Чеська компанія прийняла умови "Укрзалізниці" і готова до запуску поїздів Прага-Чоп
19:19
В ГУР назвали "резонансною подією" виявлення прослушки у Залужного  
19:14
Папа Римський дозволив благословляти одностатеві пари, але не вінчати їх
19:04
Дві нафтогазові компанії призупинили транзит через Червоне море, причина – напади хуситів
19:01
Безпекові експерти написали лист в Конгрес США: закликають схвалити допомогу Україні
18:53
Укрзалізниця запустить "Різдвяний експрес" у Києві та Львові на свята
18:40
відеоУ Херсоні через ворожий артилерійський удар загинув охоронець
18:19
На що найбільше витрачають українці: дані мережі терміналів Приватбанку
18:13
фотоОрбан подарував Ердогану коня, а у відповідь отримав "залізного коня"
Усі новини...
Реклама: