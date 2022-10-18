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Зеленський: росіяни зруйнували 30% електростанцій України

Альона Мазуренко Вівторок, 18 жовтня 2022, 13:07
фото: ОП

Президент Володимир Зеленський повідомив, що з 10 жовтня російські окупанти зруйнували 30% електростанцій України.

Джерело: Зеленський у Twitter

Пряма мова: "Ще один вид російських терористичних атак: націленість на українську енергетику та об'єкти критичної інфраструктури. З 10 жовтня було зруйновано 30% електростанцій України, що спричинило масові відключення електроенергії по всій країні. Не залишилося місця для переговорів з режимом Путіна".

Деталі: Міністр енергетики України Герман Галущенко вважає, що однією з причин російських обстрілів є те, що експорт української електроенергії до Європи "допомагає європейським країнам економити на російському газі та вугіллі".

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко в ефірі телемарафону закликав українців готуватися до можливих віялових відключень електроенергії, водопостачання чи теплопостачання.

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Теми: ЗеленськийелектроенергіяРосіяобстріл
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