Новий зенітний ракетний полк сформували на Полтавщині

Лави з’єднання Повітряних сил на східному напрямку поповнила нова бойова військова частина.

Джерело: пресслужба Повітряного командування "Схід", "Армія Inform"

Дослівно: "25 жовтня почалась історія зенітного ракетного полку повітряного командування "Схід", що сформований на Полтавщині.

Рішення про формування нової бойової одиниці прийнято, виходячи з ефективності вирішення бойових задач з прикриття угруповань військ, об'єктів критичної інфраструктури, адміністративно-промислових центрів та інших важливих державних об’єктів східного регіону України".

Деталі: Зазначається, що наразі полк виконує завдання з прикриття повітряного простору та доукомплектування та злагодження підрозділів

Наголошується, що підрозділи, які увійшли до складу полку, вже мають багату історію перемог у протиповітряних боях.