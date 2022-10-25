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Новий зенітний ракетний полк сформували на Полтавщині

Валентина РоманенкоВівторок, 25 жовтня 2022, 15:41
Новий зенітний ракетний полк сформували на Полтавщині
шеврон ПвК "Схід". фото з сайту Армія Inform

Лави з’єднання Повітряних сил на східному напрямку поповнила нова бойова військова частина.

Джерело: пресслужба Повітряного командування "Схід", "Армія Inform"

Дослівно: "25 жовтня почалась історія зенітного ракетного полку повітряного командування "Схід", що сформований на Полтавщині.

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Рішення про формування нової бойової одиниці прийнято, виходячи з ефективності вирішення бойових задач з прикриття угруповань військ, об'єктів критичної інфраструктури, адміністративно-промислових центрів та інших важливих державних об’єктів східного регіону України".

Деталі: Зазначається, що наразі полк виконує завдання з прикриття повітряного простору та доукомплектування та злагодження підрозділів

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Наголошується, що підрозділи, які увійшли до складу полку, вже мають багату історію перемог у протиповітряних боях.

Теми: Повітряні сили ЗСУвійна
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