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Новый зенитный ракетный полк сформирован на Полтавщине

Валентина РоманенкоВторник, 25 октября 2022, 15:41
Новый зенитный ракетный полк сформирован на Полтавщине
шеврон ВвК "Схід". фото с сайта Армія Inform

Ряды соединения Воздушных сил на восточном направлении пополнила новая боевая воинская часть.

Источник: пресс-служба Воздушного командования "Схід", "Армия Inform"

Дословно: "25 октября началась история зенитного ракетного полка воздушного командования "Восток", который сформирован на Полтавщине.

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Решение о формировании новой боевой единицы принято, исходя из эффективности решения боевых задач по прикрытию группировок войск, объектов критической инфраструктуры, административно-промышленных центров и других важных государственных объектов восточного региона Украины".

Детали: Отмечается, что сейчас полк выполняет задачи по прикрытию воздушного пространства, доукомплектованию и слаживанию подразделений

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Указано, что подразделения, которые вошли в состав полка, уже имеют богатую историю побед в противовоздушных боях.

Темы: Воздушные силы ВСУвойна
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