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Прикордонники показали, як тренуються користуватись NLAW в інтерактивному тирі

"Українська правда"Вівторок, 25 жовтня 2022, 16:45
Прикордонники показали, як тренуються користуватись NLAW в інтерактивному тирі
ФОТО: ARMYINFORM

Держприкордонслужба опублікувала відео із тренувань використання шведсько-британської переносної протитанкової керованої ракети NLAW.

Джерело: повідомлення Держприкордонслужби

Деталі: NLAW – шведсько-британська переносна протитанкова керована ракета. Принцип її дії: навести, прицілитись, і відкрити вогонь. Бійці доводять ці дії до автоматизму бійці під час тренування в інтерактивному тирі.

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Передісторія: Комплекси NLAW з’явилися в Україні ще у січні 2022 року.

Теми: зброяПрикордонна служба
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