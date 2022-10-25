Прикордонники показали, як тренуються користуватись NLAW в інтерактивному тирі
Вівторок, 25 жовтня 2022, 16:45
Держприкордонслужба опублікувала відео із тренувань використання шведсько-британської переносної протитанкової керованої ракети NLAW.
Джерело: повідомлення Держприкордонслужби
Деталі: NLAW – шведсько-британська переносна протитанкова керована ракета. Принцип її дії: навести, прицілитись, і відкрити вогонь. Бійці доводять ці дії до автоматизму бійці під час тренування в інтерактивному тирі.
Передісторія: Комплекси NLAW з’явилися в Україні ще у січні 2022 року.
ВІДЕО ДНЯ