Прикордонники показали, як тренуються користуватись NLAW в інтерактивному тирі

Держприкордонслужба опублікувала відео із тренувань використання шведсько-британської переносної протитанкової керованої ракети NLAW.

Джерело: повідомлення Держприкордонслужби

Деталі: NLAW – шведсько-британська переносна протитанкова керована ракета. Принцип її дії: навести, прицілитись, і відкрити вогонь. Бійці доводять ці дії до автоматизму бійці під час тренування в інтерактивному тирі.

Передісторія: Комплекси NLAW з’явилися в Україні ще у січні 2022 року.