Пограничники показали, как тренируются пользоваться NLAW в интерактивном тире

Госпогранслужба опубликовала видео с тренировок использования шведско-британской переносной противотанковой управляемой ракеты NLAW.

Источник: сообщение Госпогранслужбы

Детали: NLAW - шведско-британская переносная противотанковая управляемая ракета. Принцип ее действия: навести, прицелиться, и открыть огонь. Бойцы доводят эти действия до автоматизма во время тренировки в интерактивном тире.

Реклама:

Предыстория: Комплексы NLAW появились в Украине еще в январе 2022 года.