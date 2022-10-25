Пограничники показали, как тренируются пользоваться NLAW в интерактивном тире
Вторник, 25 октября 2022, 16:45
Госпогранслужба опубликовала видео с тренировок использования шведско-британской переносной противотанковой управляемой ракеты NLAW.
Источник: сообщение Госпогранслужбы
Детали: NLAW - шведско-британская переносная противотанковая управляемая ракета. Принцип ее действия: навести, прицелиться, и открыть огонь. Бойцы доводят эти действия до автоматизма во время тренировки в интерактивном тире.
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Предыстория: Комплексы NLAW появились в Украине еще в январе 2022 года.