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Путін занепокоївся спорядженням мобілізованих: хоче більш сучасне і зручне

"Українська правда"Вівторок, 25 жовтня 2022, 18:21
Путін занепокоївся спорядженням мобілізованих: хоче більш сучасне і зручне
Фото: Getty Images

Президента Росії Володимира Путіна стурбувала якість спорядження мобілізованих в РФ.

Джерело: російське пропагандистське агентство "РИА Новости"

Деталі: Під час засідання новоствореної урядової координаційної ради із забезпечення потреб військ Путін заявив, що у роботі не можна виходити тільки зі встановлених раніше нормативів, адже вони могли вже застаріти, оскільки створювалися в інших умовах.

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Путін же хоче, щоб виробники орієнтувалися на реальні потреби і реальну ситуацію.

Пряма мова: "У спорядженні, що стосується безпосередньо спеціальної військової операції (війни з Україною – ред.), спорядження, спеціальні засоби, інше спеціальне обладнання повинні бути не просто в наявності, вони повинні бути сучасними, зручними та ефективними. І за кожним напрямом має бути визначений чіткий і конкретний план роботи".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • В середині жовтня Путін заявив, що часткова мобілізація в Російській Федерації завершиться до кінця жовтня: з 21 вересня вже мобілізували нібито 222 тисячі росіян.

Теми: ПутінмобілізаціяРосія
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