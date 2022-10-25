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Путин обеспокоился снаряжением мобилизованных: хочет более современное и удобное

"Украинская правда"Вторник, 25 октября 2022, 18:21
Фото: Getty Images

Президента России Владимира Путина обеспокоило качество снаряжения мобилизованных в РФ.

Источник: российское пропагандистское агентство "РИА Новости"

Детали: Во время заседания новосозданного правительственного координационного совета по обеспечению потребностей войск Путин заявил, что в работе нельзя исходить только из установленных ранее нормативов, ведь они могли уже устареть, поскольку создавались в других условиях.

Путин же хочет, чтобы производители ориентировались на "реальные потребности" и "реальную ситуацию".

Прямая речь: "В снаряжении, что касается непосредственно специальной военной операции (войны с Украиной - ред.), снаряжение, специальные средства, другое специальное оборудование должны быть не просто в наличии, они должны быть современными, удобными и эффективными. И по каждому направлению должен быть определен четкий и конкретный план работы".

Предыстория:

  • В середине октября Путин заявил, что частичная мобилизация в Российской Федерации завершится до конца октября: с 21 сентября уже мобилизовали якобы 222 тысячи россиян.

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Темы: ПутинмобилизацияРосcия
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