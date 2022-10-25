Путин обеспокоился снаряжением мобилизованных: хочет более современное и удобное

Президента России Владимира Путина обеспокоило качество снаряжения мобилизованных в РФ.

Источник: российское пропагандистское агентство "РИА Новости"

Детали: Во время заседания новосозданного правительственного координационного совета по обеспечению потребностей войск Путин заявил, что в работе нельзя исходить только из установленных ранее нормативов, ведь они могли уже устареть, поскольку создавались в других условиях.

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Путин же хочет, чтобы производители ориентировались на "реальные потребности" и "реальную ситуацию".

Прямая речь: "В снаряжении, что касается непосредственно специальной военной операции (войны с Украиной - ред.), снаряжение, специальные средства, другое специальное оборудование должны быть не просто в наличии, они должны быть современными, удобными и эффективными. И по каждому направлению должен быть определен четкий и конкретный план работы".

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