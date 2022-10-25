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РосЗМІ: Росіян у вузах змусять вивчати предмет про "велике майбутнє Росії"

"Українська правда"Вівторок, 25 жовтня 2022, 19:38
РосЗМІ: Росіян у вузах змусять вивчати предмет про велике майбутнє Росії
Фото ілюстративне

В російських вузах має з’явитися аналог ідеологічна дисципліна, під час вивчення якої будуть розповідати про успіхи Росії і занепад Заходу.     

Джерело: російське видання Meduza, яке посилається на власні джерела, близькі до Кремля

Деталі: За інформацією співрозмовників видання, курирує розробку нового предмета внутрішньополітичний блок Кремля на чолі з першим заступником глави президентської адміністрації Сергієм Кирієнком, який також очолює товариство "Знання", що буде займатися розробкою курсу.

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Передбачається, що новий предмет з'явиться у вишах уже наступного навчального року. За планом Кремля, студенти негуманітарних спеціальностей вивчатимуть його один рік, гуманітарії - кілька років, а історики та політологи - протягом усього часу навчання.

За інформацією джерел "Медузи", "ідеологічний курс" буде розбито на чотири блоки: основний "історичний" блок, блок "Культурний код", блок "Росія у світі" і блок "Образ майбутнього".

Точний зміст блоків поки невідомий, проте всі ймовірні куратори максимально лояльні до чинної російської влади.

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Дослівно: "Одне з близьких до Кремля джерел стисло описав зміст нового "ідеологічного предмета" так: "Захід загниває, він постійно паскудив Росії, але його час минув, у нас велике майбутнє, багата історія і культура, треба користуватися кризовим моментом і отримувати від нього все".

При цьому джерела "Медузи", близькі до АП, не виключають, що нова дисципліна розв'яже ще одну "проблему" чинної влади - а саме допоможе остаточно зачистити російські виші від "ліберальних викладачів".

Передісторія:

  • Ще в червні 2022 року у Росії з’явилися плани включити до шкільної програми з історії вивчення війни проти України, анексію Криму і "рішучу роль Радянського Союзу у перемозі над нацизмом".

Теми: Росіяосвіта
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