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РосСМИ: Россиян в вузах заставят изучать предмет о "великом будущем России"

"Украинская правда"Вторник, 25 октября 2022, 19:38
РосСМИ: Россиян в вузах заставят изучать предмет о великом будущем России
Фото иллюстративное

В российских вузах может появиться аналог идеологической дисциплины, во время изучения которой будут рассказывать об успехах России и упадке Запада.  

Источник: российское издание Meduza, которое ссылается на собственные источники, близкие к Кремлю

Детали: По информации собеседников издания, курирует разработку нового предмета внутриполитический блок Кремля во главе с первым заместителем главы президентской администрации Сергеем Кириенко, который также возглавляет общество "Знание", которое будет заниматься разработкой курса.

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Предполагается, что новый предмет появится в вузах уже в следующем учебном году. По плану Кремля, студенты негуманитарных специальностей будут изучать его один год, гуманитарии - несколько лет, а историки и политологи - в течение всего времени обучения.

По информации источников "Медузы", "идеологический курс" будет разбит на четыре блока: основной "исторический" блок, блок "Культурный код", блок "Россия в мире" и блок "Образ будущего".

Точное содержание блоков пока неизвестно, однако все вероятные кураторы максимально лояльны к действующей российской власти.

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Дословно: " Один из близких к Кремлю источников емко описал содержание нового "идеологического предмета" так: "Запад загнивает, он постоянно гадил России, но его время прошло, у нас большое будущее, богатая история и культура, надо пользоваться кризисным моментом и получать от него все".

При этом источники "Медузы", близкие к АП, не исключают, что новая дисциплина решит еще одну "проблему" действующей власти — а именно поможет окончательно зачистить российские вузы от "либеральных преподавателей".

Предыстория:

  • Еще в июне 2022 года в России появились планы включить в школьную программу по истории изучение войны против Украины, аннексию Крыма и "решительную роль Советского Союза в победе над нацизмом".

Темы: Росcияобразование
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