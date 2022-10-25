РосСМИ: Россиян в вузах заставят изучать предмет о "великом будущем России"

В российских вузах может появиться аналог идеологической дисциплины, во время изучения которой будут рассказывать об успехах России и упадке Запада.

Источник: российское издание Meduza, которое ссылается на собственные источники, близкие к Кремлю

Детали: По информации собеседников издания, курирует разработку нового предмета внутриполитический блок Кремля во главе с первым заместителем главы президентской администрации Сергеем Кириенко, который также возглавляет общество "Знание", которое будет заниматься разработкой курса.

Предполагается, что новый предмет появится в вузах уже в следующем учебном году. По плану Кремля, студенты негуманитарных специальностей будут изучать его один год, гуманитарии - несколько лет, а историки и политологи - в течение всего времени обучения.

По информации источников "Медузы", "идеологический курс" будет разбит на четыре блока: основной "исторический" блок, блок "Культурный код", блок "Россия в мире" и блок "Образ будущего".

Точное содержание блоков пока неизвестно, однако все вероятные кураторы максимально лояльны к действующей российской власти.

Дословно: " Один из близких к Кремлю источников емко описал содержание нового "идеологического предмета" так: "Запад загнивает, он постоянно гадил России, но его время прошло, у нас большое будущее, богатая история и культура, надо пользоваться кризисным моментом и получать от него все".

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При этом источники "Медузы", близкие к АП, не исключают, что новая дисциплина решит еще одну "проблему" действующей власти — а именно поможет окончательно зачистить российские вузы от "либеральных преподавателей".

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