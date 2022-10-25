Російські спецслужби розгорнуть кампанію проти національних рухів в РФ - розвідка

Російські спецслужби найближчим часом готують дискредитаційну кампанію проти лідерів національних та національно-визвольних рухів народів РФ.

Джерело: повідомлення Головного управління розвідки України

Деталі: За інформацією ГУР, головною метою кампанії стане приниження самого прагнення народів до самовизначення.

Для цього, в Росії та за її межами через "агентів впливу" в інформаційній та політичній сферах буде розповсюджуватися думка про терористичний чи навіть нацистський характер будь-яких національних рухів.

В ГУР вказують, що режим президент РФ Володимира Путіна розглядає національно-визвольні рухи як одну з ключових загроз єдності та навіть самого існування Росії.

Дослівно: "Мета цієї кампанії – зірвати міжнародну підтримку права народів на захист своїх прав, мови, культури. Окрім цього, сформувати в середині українського суспільства негативне ставлення до народів РФ, які потерпають від імперської політики. Традиційно в першу чергу під удар російської пропаганди підпадають народи Кавказу, що активно виборюються своє право на самовизначення. Зокрема, чеченська опозиція".

Передісторія: Президент Володимир Зеленський 25 вересня заявив, що Росія використовує мобілізацію для знищення представників корінних народів окупованого Криму, а також Кавказу, Сибіру та інших територій РФ.