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Российские спецслужбы развернут кампанию против национальных движений в РФ - разведка

Александр ШумилинВторник, 25 октября 2022, 21:08
Российские спецслужбы развернут кампанию против национальных движений в РФ - разведка
Фото: ГУР

Российские спецслужбы в ближайшее время готовят дискредитационную кампанию против лидеров национальных и национально-освободительных движений народов РФ.

Источник: сообщение Главного управления разведки Украины

Детали: По информации ГУР, главной целью кампании станет унижение самого стремления народов к самоопределению.

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Для этого, в России и за ее пределами через "агентов влияния" в информационной и политической сферах будет распространяться мнение о террористическом или даже нацистском характере любых национальных движений.

В ГУР указывают, что режим президента РФ Владимира Путина рассматривает национально-освободительные движения как одну из ключевых угроз единству и даже самому существованию России.

Дословно: "Цель этой кампании - сорвать международную поддержку права народов на защиту своих прав, языка, культуры. Кроме этого, сформировать внутри украинского общества негативное отношение к народам РФ, которые страдают от имперской политики. Традиционно в первую очередь под удар российской пропаганды подпадают народы Кавказа, которые активно борются за свое право на самоопределение. В частности, чеченская оппозиция".

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Предыстория: Президент Владимир Зеленский 25 сентября заявил, что Россия использует мобилизацию для уничтожения представителей коренных народов оккупированного Крыма, а также Кавказа, Сибири и других территорий РФ.

Темы: Росcияразведка
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