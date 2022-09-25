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РФ використовує мобілізацію для знищення корінних народів Криму, Кавказу й Сибіру – Зеленський

Катерина ТищенкоНеділя, 25 вересня 2022, 23:14
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський заявляє, що Росія використовує мобілізацію для знищення представників корінних народів окупованого Криму, а також Кавказу, Сибіру та інших територій РФ.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Злочинна мобілізація використовується Росією не лише для того, щоби подовжити страждання людей в Україні і ще більше дестабілізувати світ, але й для того, щоб фізично знищити чоловіків – представників корінних народів, які живуть на територіях, що контролюються поки що тимчасово Російською Федерацією.

Катастрофічна ситуація в окупованому Криму. Повністю підтверджується інформація щодо кримськотатарського народу. Більшість мобілізаційних повісток розписано там саме на киримли. Це ще один елемент геноцидної політики Росії, ще одна причина для негайної і жорсткої реакції всього світу.

На території самої Росії відбувається те саме – це прорахована імперська політика. Це удар по народах, наприклад, Дагестану, та й усього Кавказу, по корінних народах Сибіру та інших територіях".

Деталі: Зеленський відзначив, що "люди, зокрема в Дагестані, почали боротися за своє життя".

"Навіщо їхнім чоловікам, братам, синам гинути на цій війні? На війні, якої хоче одна людина, на війні проти нашого народу на нашій землі. Вона ж не посилає на війну своїх дітей. Боріться за те, щоб не відправили на смерть ваших дітей – усіх, кого можуть забрати під цю злочинну російську мобілізацію. Тому що, якщо ви прийдете забирати життя наших дітей, я вам скажу як батько, ми вас живими вже не відпустимо", - наголосив президент.

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Він ще раз закликав мешканців Росії "не підкорятися злочинній мобілізації, тікати або здаватися в український полон за першої ж нагоди".

Що передувало: У неділю в Дагестані протестувальники проти мобілізації перекрили трасу Хасавюрт-Махачкала біля села Ендірей, а поліція стріляла в повітря, намагаючись розігнати незгодних із мобілізацією.

На акції проти мобілізації в Махачкалі (столиця Дагестану) сталися сутички з поліцією, лунали постріли, протестувальники намагалися відбивати затриманих.

Теми: ЗеленськийРосіямобілізація
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