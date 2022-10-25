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Через падіння уламків російської ракети у Дніпрі зайнялась АЗС, є загиблі

"Українська правда"Вівторок, 25 жовтня 2022, 22:08
Через падіння уламків російської ракети у Дніпрі зайнялась АЗС, є загиблі
Фото: Кирил Тимошенко

У Дніпрі через падіння уламків російської ракети виникла пожежа на автозаправці. Мер міста повідомив про мінімум двох загиблих - серед них вагітна жінка та оператор автомийки.

Джерело: повідомлення заступника керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, мера міста Бориса Філатова

Пряма мова Тимошенка: "Дніпро. Зайнялася автозаправна станція БРСМ. Російські терористи запускали свої ракети по місту, але уламки снаряду впали на місцеву АЗС. Триває ліквідація вогню".

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Пряма мова Філатова: "Наразі відомо, що загинуло мінімум дві цивільні особи: одна - в автомобілі, одна - на автомийці, що знаходиться поруч з АЗС. Чекаємо інформації від ВА (військової адміністрації - ред.)".

Оновлено: Згодом Тимошенко уточнив, що серед загиблих вагітна жінка, яка згоріла у машині. Також загинув оператор автомийки. Госпіталізовано 3 особи.

Внаслідок удару ракети знищено комплекс будівель АЗС - автозаправні колонки, автомийка, шиномонтаж та 2 автомобілі. Частково зруйновано магазин та операторську.

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: На Дніпропетровщині повітряна тривога тривала годину з 21:00 по 22:00.

О 22:15 Тимошенко повідомив, що пожежу локалізовано на площі 300 м. кв.

Теми: бензинРосіяДніпровійна
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