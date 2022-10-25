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Через падіння уламків російської ракети у Дніпрі зайнялась АЗС, є загиблі

"Украинская правда"Вторник, 25 октября 2022, 22:08
Через падіння уламків російської ракети у Дніпрі зайнялась АЗС, є загиблі
Фото: Кирил Тимошенко

В Днепре из-за падения обломков российской ракеты возник пожар на автозаправке. Мэр города сообщил о минимум двух погибших - среди них беременная женщина и оператор автомойки.

Источник: сообщение заместителя руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, мэра города Бориса Филатова

Прямая речь Тимошенко: "Днепр. Загорелась автозаправочная станция БРСМ. Российские террористы запускали свои ракеты по городу, но обломки снаряда упали на местную АЗС. Продолжается ликвидация огня".

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Прямая речь Филатова: "Известно, что погибло минимум два гражданских лица: один - в автомобиле, один - на автомойке, которая находится рядом с АЗС. Ждем информации от ВА (военной администрации - ред.)".

Обновлено: Позже Тимошенко уточнил, что среди погибших беременная женщина, которая сгорела в машине. Также погиб оператор автомойки. Госпитализированы 3 человека.

В результате удара ракеты уничтожен комплекс зданий АЗС - автозаправочные колонки, автомойка, шиномонтаж и 2 автомобиля. Частично разрушены магазин и операторская.

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Детали: На Днепропетровщине воздушная тревога продолжалась час с 21:00 по 22:00.

В 22:15 Тимошенко сообщил, что пожар локализован на площади 300 м. кв.

Темы: бензинРосcияДнепрвойна
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