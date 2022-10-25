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Після повідомлення про загибель "кадировців" на Херсонщині Кадиров заговорив про джихад

"Українська правда"Вівторок, 25 жовтня 2022, 23:28
Після повідомлення про загибель кадировців на Херсонщині Кадиров заговорив про джихад
Фото: РИА Новости

Глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що усі істинно віруючі повинні стати на боротьбу проти "сатанізму" і назвав цю боротьбу джихадом.

Джерело: звернення Кадирова

Пряма мова: "Я вам даю слово, ми будемо нападати на них щодня і щодня будемо їх знищувати… Ми цих шайтанів не будемо брати в полон. Будемо спалювати. Не зупинимося ніде. Наша територія не Запоріжжя, не Херсон. Наша територія – Одеса, Київ, Харків… і вцілому Україна це наша територія, російська... Ми вже прийняли рішення не оборонятися, а нападати усюди".

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"Я ще раз звертаюся до кавказців. У нас в Грозному, коли намалювали карикатуру проти нашого улюбленого пророка, ми всі були готові виїхати туди (в Європу – ред.) і воювати там. Сьогодні ці ж шайтани приїхали до нас. Всевишній дав нам змогу воювати проти цих шайтанів і їхньої ідеології. І сьогодні ми мовчимо, ми говоримо, що не будемо воювати за російську імперію…

Подивіться у дзеркало і спитайте, хто ми такі. Ми істинні віруючі. Сьогодні віруюча людина, що себе поважає, вона не буде сидіти вдома. Він сам знайде собі автомат, сам знайде, все що потрібно і піде воювати проти цього сатанізму… Ще раз закликаю вас. Це великий джихад, в якому всі ми повинні брати участь. Яка різниця, хто їм допомагає Америка, чи Європа".   

Деталі: Кадиров додав, що він дуже незадоволений нинішньою ситуацією, "але є люди, які керують зверху і більше розуміють і бачать".   

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • 25 жовтня Генштаб України підтвердив, що внаслідок удару у населеному пункті Каїри Херсонської області знищили 30 окупантів, а під завалами залишилось понад сто військовослужбовців противника. 
  • Напередодні 24 жовтня у соцмережах поширювали відео, ймовірно, із села Каїри. Зазначалося, що українські захисники завдали ракетного удару по базі "кадировців" в тимчасово окупованій Херсонській області. 

Теми: Кадироввійна
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