Після повідомлення про загибель "кадировців" на Херсонщині Кадиров заговорив про джихад

Глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що усі істинно віруючі повинні стати на боротьбу проти "сатанізму" і назвав цю боротьбу джихадом.

Джерело: звернення Кадирова

Пряма мова: "Я вам даю слово, ми будемо нападати на них щодня і щодня будемо їх знищувати… Ми цих шайтанів не будемо брати в полон. Будемо спалювати. Не зупинимося ніде. Наша територія не Запоріжжя, не Херсон. Наша територія – Одеса, Київ, Харків… і вцілому Україна це наша територія, російська... Ми вже прийняли рішення не оборонятися, а нападати усюди".

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"Я ще раз звертаюся до кавказців. У нас в Грозному, коли намалювали карикатуру проти нашого улюбленого пророка, ми всі були готові виїхати туди (в Європу – ред.) і воювати там. Сьогодні ці ж шайтани приїхали до нас. Всевишній дав нам змогу воювати проти цих шайтанів і їхньої ідеології. І сьогодні ми мовчимо, ми говоримо, що не будемо воювати за російську імперію…

Подивіться у дзеркало і спитайте, хто ми такі. Ми істинні віруючі. Сьогодні віруюча людина, що себе поважає, вона не буде сидіти вдома. Він сам знайде собі автомат, сам знайде, все що потрібно і піде воювати проти цього сатанізму… Ще раз закликаю вас. Це великий джихад, в якому всі ми повинні брати участь. Яка різниця, хто їм допомагає Америка, чи Європа".

Деталі: Кадиров додав, що він дуже незадоволений нинішньою ситуацією, "але є люди, які керують зверху і більше розуміють і бачать".

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