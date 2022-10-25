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После сообщения о гибели "кадыровцев" на Херсонщине Кадыров заговорил о джихаде

"Украинская правда"Вторник, 25 октября 2022, 23:28
Фото: РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что все истинно верующие должны встать на борьбу против "сатанизма" и назвал эту борьбу джихадом.

Источник: обращение Кадырова

Прямая речь: "Я вам даю слово, мы будем нападать на них ежедневно и ежедневно будем их уничтожать... Мы этих шайтанов не будем брать в плен. Будем сжигать. Не остановимся нигде. Наша территория не Запорожье, не Херсон. Наша территория - Одесса, Киев, Харьков... и в целом Украина это наша территория, российская... Мы уже приняли решение не обороняться, а нападать всюду".

"Я еще раз обращаюсь к кавказцам. У нас в Грозном, когда нарисовали карикатуру против нашего любимого пророка, мы все были готовы уехать туда (в Европу - ред.) и воевать там. Сегодня эти же шайтаны приехали к нам. Всевышний дал нам возможность воевать против этих шайтанов и их идеологии. И сегодня мы молчим, мы говорим, что не будем воевать за российскую империю...

Посмотрите в зеркало и спросите, кто мы такие. Мы истинные верующие. Сегодня верующий человек, который себя уважает, он не будет сидеть дома. Он сам найдет себе автомат, сам найдет, все что нужно и пойдет воевать против этого сатанизма... Еще раз призываю вас. Это великий джихад, в котором все мы должны участвовать. Какая разница, кто им помогает Америка, или Европа".  

Детали: Кадыров добавил, что он очень недоволен нынешней ситуацией, "но есть люди, которые управляют сверху и больше понимают и видят".  

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ

25 октября Генштаб Украины подтвердил, что в результате удара в населенном пункте Каиры Херсонской области уничтожили 30 оккупантов, а под завалами осталось более ста военнослужащих противника.

Накануне 24 октября в соцсетях распространяли видео, вероятно, из села Каиры. Отмечалось, что украинские защитники нанесли ракетный удар по базе "кадыровцев" во временно оккупированной Херсонской области.

Темы: Кадыроввойна
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