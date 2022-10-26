Резніков чекає на танки та винищувачі від Заходу та США: усі очікують політичного рішення Штатів

Міністр оборони Олексій Резніков упевнений, що Україна отримає західні танки і винищувачі, щоб допомогти витіснити російські війська. Резніков вважає, що Вашингтон має бути лідером у цьому питанні, а союзники підуть за ним.

Джерело: Резніков в інтерв'ю Politico

Пряма мова: "Я справді оптимістично налаштований у тому, що танки "Абрамс" можливі в майбутньому (для України -ред.), і я впевнений, що винищувачі типу F-16, F-15 або "Гріпен" зі Швеції також будуть можливі".

Деталі: За словами Резнікова, важливим питанням у найближчій перспективі має бути те, який основний бойовий танк Збройні сили матимуть на озброєнні: "Ми розуміємо, що всі наші партнери, які мають промисловість, спроможну виробляти танки, - такі як Велика Британія, Франція та Німеччина, - вони чекатимуть політичного рішення від Сполучених Штатів".

Пряма мова: "Після надходження першого "Абрамса" я впевнений, що у нас будуть "Леопарди", "Мардери" (німецькі бойові машини піхоти - ред.) та інші типи важких броньованих машин, таких як танки".

Деталі: Щодо винищувачів, то попередні обговорення щодо надання Україні літаків F-16 тривають, хоча серед офіційних осіб у Вашингтоні немає впевненості в тому, що це станеться найближчим часом, через логістику навчання українських пілотів і відправлення необхідних запчастин для складних літаків.

Зазначається, що країни НАТО кілька місяців обговорюють, чи варто надсилати Україні сучасні основні бойові танки, як-от "Леопард" з Німеччини або "Абрамс" зі США.

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Офіційні представники Німеччини поки відмовилися, заявивши, що вони не будуть першими, хто відправить важку бронетехніку класу НАТО, побоюючись, що це може бути розцінене як ескалація з боку президента Росії Володимира Путіна.

Американські чиновники стверджують, що танки "Абрамс" є складними з точки зору логістики паливозатратними машинами, які буде важко підтримувати на полі бою в Україні.

Резніков закликає партнерів випробувати свою зброю на полі бою проти російських окупантів.

Зокрема, він розповів, що наразі Україна користується 8 різними 155-мм артилерійськими системами в польових умовах: "Це схоже на змагання між системами, щоб побачити, яка з них виявиться найбільш ефективною".

Останнє випробування деяких із цих систем - це протиповітряна оборона проти російських крилатих ракет та іранських безпілотників, які Росія використовує для тероризування цивільного населення і нанесення ударів по інфраструктурі.

За його словами, "весь цивілізований світ повинен намагатися знайти рішення, як їх збити, тому що це реальна загроза для всього світу, тому що одного разу вони будуть використовувати це обладнання проти "західних цілей".

Він також повідомив, що Україна все ще чекає на безпілотники Switchblade 600.

Виробник безпілотників, компанія AeroVironment, заявила цього місяця, що перша партія з 10 безпілотників має прибути протягом кількох тижнів.

За словами Резнікова, Україні потрібно розділити цілі в повітрі: "Наприклад, для ураження крилатих або балістичних ракет наші системи оборони будуть використовувати ... ракети типу IRIS-T з Німеччини або наші радянські системи типу "Бук". Проти іранських безпілотників ми можемо використовувати дешевше обладнання, як-от Gepard з Німеччини або Stingers і Starstreak, або інше обладнання від наших партнерів".