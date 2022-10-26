Резников ждет танки и истребители от Запада и США: все ожидают политического решения Штатов

Министр обороны Алексей Резников уверен, что Украина получит западные танки и истребители, чтобы помочь вытеснить российские войска. Резников считает, что Вашингтон должен быть лидером в этом вопросе, а союзники последуют за ним.

Источник: Резников в интервью Politico

Прямая речь: "Я действительно оптимистично настроен в том, что танки "Абрамс" возможны в будущем (для Украины –ред.), и я уверен, что истребители типа F-16, F-15 или "Грипен" из Швеции также будут возможны".

Детали: По словам Резникова, важным вопросом в ближайшей перспективе должно быть то, какой основной боевой танк Вооруженные силы будут иметь на вооружении: "Мы понимаем, что все наши партнеры, которые имеют промышленность, способную производить танки - такие как Великобритания, Франция и Германия - они будут ждать политического решения от Соединенных Штатов".

Прямая речь: "После поступления первого "Абрамса" я уверен, что у нас будут "Леопарды", "Мардеры" (немецкие боевые машины пехоты – ред.) и другие типы тяжелых бронированных машин, таких как танки".

Детали: Что касается истребителей, то предварительные обсуждения о предоставлении Украине самолетов F-16 продолжаются, хотя среди официальных лиц в Вашингтоне нет уверенности в том, что это произойдет в ближайшее время, из-за логистики обучения украинских пилотов и отправки необходимых запчастей для сложных самолетов.

Отмечается, что страны НАТО несколько месяцев обсуждают, стоит ли посылать Украине современные основные боевые танки, такие как "Леопард" из Германии или "Абрамс" из США.

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Официальные представители Германии пока отказались, заявив, что они не будут первыми, кто отправит тяжелую бронетехнику класса НАТО, опасаясь, что это может быть расценено как эскалация со стороны президента России Владимира Путина.

Американские чиновники утверждают, что танки "Абрамс" являются сложными с точки зрения логистики топливозатратными машинами, которые будет трудно поддерживать на поле боя в Украине.

Резников призывает партнеров испытать свое оружие на поле боя против российских оккупантов.

В частности, он рассказал, что сейчас Украина пользуется 8 различными 155-мм артиллерийскими система в полевых условиях: "Это похоже на соревнование между системами, чтобы увидеть, какая из них окажется наиболее эффективной".

Последнее испытание некоторых из этих систем - это противовоздушная оборона против российских крылатых ракет и иранских беспилотников, которые Россия использует для терроризирования гражданского населения и нанесения ударов по инфраструктуре.

По его словам, "весь цивилизованный мир должен пытаться найти решение, как их сбить, потому что это реальная угроза для всего мира, потому что однажды они будут использовать это оборудование против "западных целей".

Он также сообщил, что Украина все еще ждет беспилотники Switchblade 600.

Производитель беспилотников, компания AeroVironment, заявила в этом месяце, что первая партия из 10 беспилотников должна прибыть в течение нескольких недель.

По словам Резникова, Украине нужно разделить цели в воздухе: "Например, для поражения крылатых или баллистических ракет наши системы обороны будут использовать ... ракеты типа IRIS-T из Германии или наши советские системы типа "Бук". Против иранских беспилотников мы можем использовать более дешевое оборудование, такое как Gepard из Германии или Stingers и Starstreak, или другое оборудование от наших партнеров".