Кремль використає оголошення воєнного стану для полегшення мобілізації – ISW

Аналітики Інституту вивчення війни зробили висновок, що влада Росії використає нещодавнє оголошення воєнного стану на окупованих українських територіях для полегшення мобілізації.

Джерело: ISW

Деталі: Президент Росії Володимир Путін провів засідання координаційної ради 25 жовтня, на якому мер Москви Сергій Собянін заявив про необхідність введення додаткових заходів безпеки у прикордонних областях.

Путін також заявив, що російський уряд повинен працювати у високому темпі і відповідно до надзвичайно реалістичної оцінки ситуації з національною безпекою.

ISW підсумовує, що ці коментарі вказують на те, що Кремль має намір використати нещодавнє оголошення воєнного стану для полегшення мобілізації та військових зусиль, що відбуваються в Російській Федерації.

Крім того, російські офіційні особи все частіше намагаються риторично узгодити війну Росії в Україні з релігійними концепціями, нібито доступними як для християн, так і для мусульман, ймовірно, для того, щоб задовольнити групи релігійних меншин у складі російських збройних сил.

Помічник секретаря Ради Безпеки Росії Олексій Павлов посилив заяви, зроблені главою Чеченської Республіки Рамзаном Кадировим 25 жовтня, про те, що метою війни в Україні має бути "повна десатанізація".

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Павлов заявив, що українське суспільство визначається "фанатиками", які прагнуть відмовитися від цінностей, що сповідуються Російською Православною Церквою, Ісламом та Іудаїзмом.

Кадиров також заявив, що війна проти України зараз є джихадом проти українського "сатанізму".

За аналізом ISW, ці заяви можуть відображати бажання відвернути інакомислення серед груп релігійних меншин у російських збройних силах.

Російські окупаційні чиновники продовжують вказувати на те, що зусилля з "евакуації" цивільного населення Херсонської області на східний берег Дніпра є частиною більш широкої схеми переселення.

Як зазначають аналітики інституту, підтекст "програми переселення", схоже, припускає, що російські чиновники мають намір переселити значну частину населення Херсонської області на постійне місце проживання.

Основні висновки ISW: