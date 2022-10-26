Кремль использует объявление военного положения для облегчения мобилизации – ISW

Аналитики Института изучения войны сделали вывод, что власти России используют недавнее объявление военного положения на оккупированных украинских территориях для облегчения мобилизации.

Источник: ISW

Детали: Президент России Владимир Путин провел заседание координационного совета 25 октября, на котором мэр Москвы Сергей Собянин заявил о необходимости введения дополнительных мер безопасности в приграничных областях.

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Путин также заявил, что российское правительство должно работать в высоком темпе и в соответствии с чрезвычайно реалистичной оценкой ситуации с национальной безопасностью.

ISW заключает, что эти комментарии указывают на то, что Кремль намерен использовать недавнее объявления военного положения для облегчения мобилизации и военных усилий, происходящих в Российской Федерации.

Кроме того, российские официальные лица все чаще пытаются риторически согласовать войну России в Украине с религиозными концепциями, якобы доступными как для христиан, так и для мусульман, вероятно, для того, чтобы удовлетворить группы религиозных меньшинств в составе российских вооруженных сил.

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Помощник секретаря Совета Безопасности России Алексей Павлов усилил заявления, сделанные главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым 25 октября, о том, что целью войны в Украине должна быть "полная десатанизация".

Павлов заявил, что украинское общество определяется "фанатиками", которые стремятся отказаться от ценностей, исповедуемых Русской Православной Церковью, Исламом и Иудаизмом.

Кадыров также заявил, что война против Украины сейчас является джихадом против украинского "сатанизма".

По анализу ISW, эти заявления могут отражать желание отвлечь инакомыслие среди групп религиозных меньшинств в российских вооруженных силах.

Российские оккупационные чиновники продолжают указывать на то, что усилия по "эвакуации" гражданского населения Херсонской области на восточный берег Днепра являются частью более широкой схемы переселения.

Как отмечают аналитики института, подтекст "программы переселения", похоже, предполагает, что российские чиновники намерены переселить значительную часть населения Херсонской области на постоянное место жительства.

Основные выводы ISW: