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Кремль использует объявление военного положения для облегчения мобилизации – ISW

Ольга ГлущенкоСреда, 26 октября 2022, 04:30
фото: Getty Images

Аналитики Института изучения войны сделали вывод, что власти России используют недавнее объявление военного положения на оккупированных украинских территориях для облегчения мобилизации.

Источник: ISW

Детали: Президент России Владимир Путин провел заседание координационного совета 25 октября, на котором мэр Москвы Сергей Собянин заявил о необходимости введения дополнительных мер безопасности в приграничных областях.

Путин также заявил, что российское правительство должно работать в высоком темпе и в соответствии с чрезвычайно реалистичной оценкой ситуации с национальной безопасностью.

ISW заключает, что эти комментарии указывают на то, что Кремль намерен использовать недавнее объявления военного положения для облегчения мобилизации и военных усилий, происходящих в Российской Федерации.

Кроме того, российские официальные лица все чаще пытаются риторически согласовать войну России в Украине с религиозными концепциями, якобы доступными как для христиан, так и для мусульман, вероятно, для того, чтобы удовлетворить группы религиозных меньшинств в составе российских вооруженных сил.

Помощник секретаря Совета Безопасности России Алексей Павлов усилил заявления, сделанные главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым 25 октября, о том, что целью войны в Украине должна быть "полная десатанизация".

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Павлов заявил, что украинское общество определяется "фанатиками", которые стремятся отказаться от ценностей, исповедуемых Русской Православной Церковью, Исламом и Иудаизмом.

Кадыров также заявил, что война против Украины сейчас является джихадом против украинского "сатанизма".

По анализу ISW, эти заявления могут отражать желание отвлечь инакомыслие среди групп религиозных меньшинств в российских вооруженных силах.

Российские оккупационные чиновники продолжают указывать на то, что усилия по "эвакуации" гражданского населения Херсонской области на восточный берег Днепра являются частью более широкой схемы переселения.

Как отмечают аналитики института, подтекст "программы переселения", похоже, предполагает, что российские чиновники намерены переселить значительную часть населения Херсонской области на постоянное место жительства.

Основные выводы ISW:

  • Российские силовики продолжают выражать недовольство военными действиями России в Украине, что, вероятно, указывает на то, что президент Владимир Путин будет пытаться успокоить провоенное представительство.
  • Прямые конфронтации между Путиным и силовиками относительно войны в Украине иллюстрируют важность группировок силовиков в российских структурах.
  • Российские чиновники, вероятно, риторически связывают войну в Украине с религиозными концепциями, якобы доступными как для христиан, так и для мусульман, чтобы удовлетворить религиозные и этнические меньшинства.
  • Российские оккупационные чиновники продолжают утверждать, что эвакуация в Херсонской области является частью более широкой программы переселения.
  • Российские источники утверждают, что 25 октября украинские силы провели наземные атаки к западу от Сватово и на Кременную.
  • Войска РФ продолжали обустраивать запасные и оборонительные позиции на восточном берегу Днепра.
  • В Донецкой области российско-террористические войска провели неудачные наземные атаки.
  • Российские военные продолжают мобилизацию личного состава с нарушением правил призыва, в то время, когда эта мобилизация создает напряжение на российском рынке труда.
  • Украинские партизаны совершили нападение на главу оккупационной администрации в оккупированной Россией Запорожской области.

Темы: войнаРосcияПутинмобилизация
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