Блінкен назвав неправдивими твердження Росії про "брудну бомбу"

Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен під час спілкування з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом відкинув брехню Росії про можливість застосування Україною "брудної бомби".

Джерело: Блінкен у Twitter

Пряма мова: "Спілкувався з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, щоб обговорити подальшу підтримку України та відкинути неправдиві твердження Росії про те, що Україна готується використати "брудну бомбу" на власній території".

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Нагадаємо: Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав, що заяви Росії про "брудну бомбу" можуть свідчити про підготовку провокації.