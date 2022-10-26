Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Блинкен назвал ложными утверждения России о "грязной бомбе"

Ольга ГлущенкоСреда, 26 октября 2022, 05:26
Блинкен назвал ложными утверждения России о грязной бомбе
Блинкен, фото: GettyImages

Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен во время общения с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом отверг ложь России о возможности применения Украиной "грязной бомбы".

Источник: Блинкен в Twitter

Прямая речь: "Общался с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, чтобы обсудить дальнейшую поддержку Украины и отвергнуть ложные утверждения России о том, что Украина готовится использовать "грязную бомбу" на собственной территории".

Реклама:

Напомним: Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал, что заявления России о "грязной бомбе" могут свидетельствовать о подготовке провокации.

Темы: УкраинаРосcиявойнаСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

фотоВ Одессе мужчина взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Туск собирается с визитом в Киев

Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

Все новости...
Украина
Защитники отминусовали еще 600 оккупантов и 5 танков - Генштаб
Фатальный герой. Жизнь и гибель Васыля Стуса как предсказание русско-украинской войны
Россияне потратили 60% времени и ресурсов на первую линию обороны, которую прорвали ВСУ — Тарнавский
Последние новости
17:58
Главнокомандующий армии Нидерландов призвал страну готовиться к войне с Россией
17:24
Маск по итогам года остался самым богатым человеком в мире
17:19
Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ
17:08
В Черкасской области девушка хотела сдать экзамен по ПДД вместо сестры-близняшки
17:07
Для Ирландии 2023 год стал самым теплым в истории наблюдений
17:00
В 2023 году через Прозорро.Продажи бюджеты разных уровней заработали более 14 миллиардов
16:56
обновлено, фотоРоссияне ударили по селу и городу в Запорожской области: трое погибших
16:41
"Вдохновились" российским сериалом: в Киеве задержали юношей, которые избили 16-летнего парня
16:40
фотоВ Одессе мужчина взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить
16:36
Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник
Все новости...
Реклама: