Блинкен назвал ложными утверждения России о "грязной бомбе"

Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен во время общения с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом отверг ложь России о возможности применения Украиной "грязной бомбы".

Источник: Блинкен в Twitter

Прямая речь: "Общался с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, чтобы обсудить дальнейшую поддержку Украины и отвергнуть ложные утверждения России о том, что Украина готовится использовать "грязную бомбу" на собственной территории".

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Напомним: Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал, что заявления России о "грязной бомбе" могут свидетельствовать о подготовке провокации.