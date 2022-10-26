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Генсек НАТО застеріг РФ від використання фальшивих приводів для ескалації

"Європейська правда"Середа, 26 жовтня 2022, 08:49

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що "Росія не повинна використовувати фальшиві приводи для подальшої ескалації" війни в Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє dpa.

"Росія зараз неправдиво стверджує, що Україна готується використати радіологічну "брудну бомбу" на власній території. Союзники по НАТО відкидають це явно неправдиве твердження ", - сказав керівник НАТО з борту авіаносця ВМС США "Джордж Буш", на якому він перебуває в якості гостя.

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"Росія часто звинувачує інших у тому, що має намір зробити сама. Ми вже бачили це раніше. Від Сирії до України. Світ уважно спостерігає за цим ", - додав він.

Американський авіаносець в даний час очолює навчання НАТО Neptune Strike 2022, повідомляє західний альянс.

У них беруть участь понад 80 літаків, 14 кораблів і близько 6000 військовослужбовців з країн НАТО і країн-партнерів. За словами Столтенберга, навчання Neptune Strike "перевіряють нашу готовність до стримування і оборони в усьому євроатлантичному регіоні".

ВІДЕО ДНЯ

Останніми днями міністр оборони Росії Сергєй Шойгу і глава Генштабу Валерій Герасимов активізували телефонні розмови з західними колегами про нібито заплановану провокацію України.

Глава МЗС Росії Сергєй Лавров заявив, що у РФ заплановані ще контакти по військовій лінії через нібито плани Києва використати "брудну бомбу".

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі в понеділок заявив, що інспектори організації найближчим часом відвідають два ядерні об’єкти в Україні на тлі звинувачень Росії про "брудну бомбу".

Теми: НАТОРосіявійна
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