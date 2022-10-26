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Генсек НАТО предостерег РФ от использования фальшивых поводов для эскалации

"Европейская правда"Среда, 26 октября 2022, 08:49

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что "Россия не должна использовать фальшивые поводы для дальнейшей эскалации" войны в Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает dpa.

"Россия сейчас ложно утверждает, что Украина готовится использовать радиологическую "грязную бомбу" на собственной территории. Союзники по НАТО отвергают это явно ложное утверждение", - сказал руководитель НАТО с борта авианосца ВМС США "Джордж Буш", на котором он находится в качестве гостя.

"Россия часто обвиняет других в том, что намерена сделать сама. Мы уже видели это раньше. От Сирии до Украины. Мир внимательно наблюдает за этим", - добавил он.

Американский авианосец в настоящее время возглавляет учения НАТО Neptune Strike 2022, сообщает западный альянс.

В них участвуют более 80 самолетов, 14 кораблей и около 6000 военнослужащих из стран НАТО и стран-партнеров. По словам Столтенберга, учения Neptune Strike "проверяют нашу готовность к сдерживанию и обороне во всем евроатлантическом регионе".

В последние дни министр обороны России Сергей Шойгу и глава Генштаба Валерий Герасимов активизировали телефонные разговоры с западными коллегами о якобы запланированной провокации Украины.

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Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что у РФ запланированы еще контакты по военной линии из-за якобы планов Киева использовать "грязную бомбу".

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в понедельник заявил, что инспекторы организации в ближайшее время посетят два ядерных объекта в Украине на фоне обвинений России о "грязной бомбе".

Темы: НАТОРосcиявойна
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