Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Генсек НАТО предостерег РФ от использования фальшивых поводов для эскалации

"Европейская правда"Среда, 26 октября 2022, 08:49

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что "Россия не должна использовать фальшивые поводы для дальнейшей эскалации" войны в Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает dpa.

"Россия сейчас ложно утверждает, что Украина готовится использовать радиологическую "грязную бомбу" на собственной территории. Союзники по НАТО отвергают это явно ложное утверждение", - сказал руководитель НАТО с борта авианосца ВМС США "Джордж Буш", на котором он находится в качестве гостя.

Реклама:

"Россия часто обвиняет других в том, что намерена сделать сама. Мы уже видели это раньше. От Сирии до Украины. Мир внимательно наблюдает за этим", - добавил он.

Американский авианосец в настоящее время возглавляет учения НАТО Neptune Strike 2022, сообщает западный альянс.

В них участвуют более 80 самолетов, 14 кораблей и около 6000 военнослужащих из стран НАТО и стран-партнеров. По словам Столтенберга, учения Neptune Strike "проверяют нашу готовность к сдерживанию и обороне во всем евроатлантическом регионе".

ВИДЕО ДНЯ

В последние дни министр обороны России Сергей Шойгу и глава Генштаба Валерий Герасимов активизировали телефонные разговоры с западными коллегами о якобы запланированной провокации Украины.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что у РФ запланированы еще контакты по военной линии из-за якобы планов Киева использовать "грязную бомбу".

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в понедельник заявил, что инспекторы организации в ближайшее время посетят два ядерных объекта в Украине на фоне обвинений России о "грязной бомбе".

Темы: НАТОРосcиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

фотоВ Одессе мужчина взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Туск собирается с визитом в Киев

Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

Все новости...
НАТО
Кулеба и Столтенберг обсудили вступление Украины в НАТО
Кулеба обсудил со Столтенбергом о вступлении Украины в НАТО
Украинские военные прошли в Польше курс по стандартам НАТО – штаб
Последние новости
17:58
Главнокомандующий армии Нидерландов призвал страну готовиться к войне с Россией
17:24
Маск по итогам года остался самым богатым человеком в мире
17:19
Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ
17:08
В Черкасской области девушка хотела сдать экзамен по ПДД вместо сестры-близняшки
17:07
Для Ирландии 2023 год стал самым теплым в истории наблюдений
17:00
В 2023 году через Прозорро.Продажи бюджеты разных уровней заработали более 14 миллиардов
16:56
обновлено, фотоРоссияне ударили по селу и городу в Запорожской области: трое погибших
16:41
"Вдохновились" российским сериалом: в Киеве задержали юношей, которые избили 16-летнего парня
16:40
фотоВ Одессе мужчина взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить
16:36
Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник
Все новости...
Реклама: