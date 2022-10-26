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На деокупованій Донеччині знайшли тіла мирних жителів – ОВА

Тетяна ЛозовенкоСереда, 26 жовтня 2022, 10:26
Вказівник на Дробишеве, фото з Вікіпедії

Правоохоронці виявили тіла чотирьох цивільних, які загинули під час тимчасової окупації села Дробишеве на Донеччині.

Джерело: очільник Донецької ОВА Павло Кириленко в Telegram

Пряма мова: "За 25 жовтня росіяни вбили 1 мирного жителя Донеччини – у Бахмуті. Крім того, правоохоронці виявили тіла 4 цивільних, які загинули під час окупації у Дробишевому".

Деталі: За його словами, також стало відомо про 4 поранених у вівторок.

Що цьому передувало: В кінці вересня українські захисники звільнили від російських окупантів селище Дробишеве, яке знаходиться у Лиманській міській територіальній громаді.

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Теми: Донецька областьжертвивоєнні злочинивійна
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