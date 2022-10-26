На деокупованій Донеччині знайшли тіла мирних жителів – ОВА
Середа, 26 жовтня 2022, 10:26
Правоохоронці виявили тіла чотирьох цивільних, які загинули під час тимчасової окупації села Дробишеве на Донеччині.
Джерело: очільник Донецької ОВА Павло Кириленко в Telegram
Пряма мова: "За 25 жовтня росіяни вбили 1 мирного жителя Донеччини – у Бахмуті. Крім того, правоохоронці виявили тіла 4 цивільних, які загинули під час окупації у Дробишевому".
Деталі: За його словами, також стало відомо про 4 поранених у вівторок.
Що цьому передувало: В кінці вересня українські захисники звільнили від російських окупантів селище Дробишеве, яке знаходиться у Лиманській міській територіальній громаді.
ВІДЕО ДНЯ